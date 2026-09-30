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IND vs WI: शतक ठोकने के बाद अचानक टीम से बाहर हुआ खतरनाक खिलाड़ी, मैच से पहले बढ़ी वेस्टइंडीज की मुश्किलें!

गुवाहाटी मैच से पहले कैरेबियन कैंप में खलबली मच गई है. पहले मुकाबले में मैदान पर रनों की बारिश करने वाला स्टार खिलाड़ी अचानक टीम से बाहर हो गया है. ऐसे में दूसरे वनडे में टीम की बल्लेबाजी पर गहरा असर पड़ सकता है.

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वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका. (PHOTO: PTI)
वेस्टइंडीज को लगा बड़ा झटका. (PHOTO: PTI)

भारत के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले से ठीक पहले वेस्टइंडीज टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा है. पहले मैच में अपनी शानदार बल्लेबाजी से तहलका मचाने वाले सलामी बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स चोट के कारण गुवाहाटी में होने वाले दूसरे वनडे से बाहर हो गए हैं.

तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मुकाबले के दौरान जस्टिन ग्रीव्स ने अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा था. हालांकि, 108 गेंदों में 101 रनों की पारी के दौरान ही उन्हें पिंडली में खिंचाव की समस्या का सामना करना पड़ा था. 

दर्द के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना शतक पूरा किया. लेकिन इस चोट की गंभीरता को देखते हुए वह भारत के खिलाफ बल्लेबाजी के बाद फील्डिंग करने नहीं उतर पाए थे.

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दूसरे वनडे से बाहर हुए ग्रीव्स

आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब ग्रीव्स को दूसरे वनडे से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है. इतना ही नहीं 3 अक्टूबर को खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी वनडे में भी उनका खेलना संदिग्ध माना जा रहा है. हालांकि, वह टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

वेस्टइंडीज के लिए बड़ी चुनौती

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ग्रीव्स के बाहर होने से वेस्टइंडीज की टीम की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं. पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले इन-फॉर्म बल्लेबाज का बाहर होना मेहमान टीम के लिए बड़ा झटका है. ग्रीव्स की गैरमौजूदगी में व्यक्तिगत कारणों से पहला मैच मिस करने वाले शेरफेन रदरफोर्ड की प्लेइंग इलेवन में वापसी तय मानी जा रही है, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का काम करेंगे.

सीरीज में 1-0 से पिछड़ चुकी वेस्टइंडीज टीम के लिए गुवाहाटी का यह मुकाबला करो या मरो जैसा होने वाला है, ऐसे में इन-फॉर्म खिलाड़ी का चोटिल होना टीम के लिए भारी पड़ सकता है.

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