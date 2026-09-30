फोन में खोई थी महिला, अचानक सामने खड़े थे टॉम क्रूज, पूछा- ‘सब ठीक है?’

सोचिए, आप ऑफिस में चुपचाप बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहे हों और अचानक हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज आपके पास आकर पूछ लें कि आप ठीक हैं या नहीं. ऐसा ही कुछ क्लेमेंटिना के साथ हुआ. वह काम के दौरान अकेली बैठकर फोन चला रही थीं, तभी टॉम क्रूज वहां से गुजरे. उन्हें लगा कि महिला परेशान या दुखी है, इसलिए वह रुक गए और उनका हाल पूछने लगे.
द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लेमेंटिना अपने फोन पर नीचे देखते हुए बैठी थीं.वायरल वीडियो में वह एक वर्कप्लेस के किचन या ब्रेक एरिया में अकेली बैठी फोन देख रही थीं. तभी वहां से गुजर रहे टॉम क्रूज की नजर उन पर पड़ी टॉम क्रूज ने उन्हें देखा तो उनके बैठने के अंदाज से उन्हें लगा कि शायद वह किसी परेशानी में हैं. इसके बाद अभिनेता उनके पास पहुंचे और कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि सब ठीक है या नहीं.
अचानक टॉम क्रूज को सामने देखकर क्लेमेंटिना खुद हैरान रह गईं. वीडियो में दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती दिखाई देती है. इसके बाद दोनों ने दोस्ताना अंदाज में फिस्ट बंप किया और टॉम क्रूज वहां से आगे बढ़ गए.
असल में क्या कर रही थीं महिला?
क्लेमेंटिना ने बाद में बताया कि वह परेशान नहीं थीं. वह सिर्फ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थीं. यानी टॉम क्रूज ने जिस महिला को परेशान समझकर उसका हाल पूछा, वह असल में फोन पर ‘डूमस्क्रॉलिंग’ कर रही थीं.
उन्होंने इस पूरे वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जब टॉम क्रूज को लगा कि आप परेशानी में हैं और वह आपका हाल पूछने आ गए, लेकिन आप सिर्फ डूमस्क्रॉलिंग कर रहे थे और आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया.
देखें वीडियो
टॉम क्रूज को देखकर नहीं हुआ यकीन
क्लेमेंटिना ने टिकटॉक पर इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि जब टॉम क्रूज ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह पूरी तरह शॉक में थीं. उन्हें कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि उनके सामने खड़े शख्स वास्तव में टॉम क्रूज हैं.
अभिनेता ने उन्हें गुडनाइट कहा और वहां से चले गए. हालांकि, वह बाद में दोबारा लौटे. इस बार क्लेमेंटिना को खुद को संभालने और टॉम क्रूज के साथ फोटो लेने का मौका मिल गया.
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सोशल मीडिया पर लोग भी हुए हैरान
इस अजीब लेकिन प्यारे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कई लोगों ने कल्पना करें की कि फोन से नजर उठाने पर सामने टॉम क्रूज को खड़ा देखना कैसे अनुभव होगा.
वहीं, कई लोगों ने टॉम क्रूज के उस जेस्चर की तारीफ की, जिसमें उन्होंने किसी अनजान व्यक्ति को परेशान समझकर रुककर उसका हाल पूछा.
क्लेमेंटिना के लिए यह एक सामान्य दिन था, जिसमें वह काम के दौरान फोन स्क्रॉल कर रही थीं. लेकिन कुछ ही पल में वही डूमस्क्रॉलिंग उनके लिए टॉम क्रूज से मुलाकात में बदल गई. आखिर में उनके पास इस अविश्वसनीय मुलाकात की एक तस्वीर भी थी.