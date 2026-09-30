scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फोन में खोई थी महिला, अचानक सामने खड़े थे टॉम क्रूज, पूछा- ‘सब ठीक है?’

काम के दौरान फोन पर स्क्रॉल कर रही एक महिला को टॉम क्रूज ने परेशान समझ लिया और उनका हाल पूछने पहुंच गए. इसके बाद हुई यह अनपेक्षित मुलाकात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

Advertisement
X
टॉम क्रूज को सामने देखकर महिला खुद हैरान रह गईं (Photos: @tweetyenergy/X)
टॉम क्रूज को सामने देखकर महिला खुद हैरान रह गईं (Photos: @tweetyenergy/X)

सोचिए, आप ऑफिस में चुपचाप बैठकर फोन स्क्रॉल कर रहे हों और अचानक हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज आपके पास आकर पूछ लें कि आप ठीक हैं या नहीं. ऐसा ही कुछ क्लेमेंटिना के साथ हुआ. वह काम के दौरान अकेली बैठकर फोन चला रही थीं, तभी टॉम क्रूज वहां से गुजरे. उन्हें लगा कि महिला परेशान या दुखी है, इसलिए वह रुक गए और उनका हाल पूछने लगे.

द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लेमेंटिना अपने फोन पर नीचे देखते हुए बैठी थीं.वायरल वीडियो में वह एक वर्कप्लेस के किचन या ब्रेक एरिया में अकेली बैठी फोन देख रही थीं. तभी वहां से गुजर रहे टॉम क्रूज की नजर उन पर पड़ी टॉम क्रूज ने उन्हें देखा तो उनके बैठने के अंदाज से उन्हें लगा कि शायद वह किसी परेशानी में हैं. इसके बाद अभिनेता उनके पास पहुंचे और कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि सब ठीक है या नहीं.

अचानक टॉम क्रूज को सामने देखकर क्लेमेंटिना खुद हैरान रह गईं. वीडियो में दोनों के बीच छोटी सी बातचीत होती दिखाई देती है. इसके बाद दोनों ने दोस्ताना अंदाज में फिस्ट बंप किया और टॉम क्रूज वहां से आगे बढ़ गए.

सम्बंधित ख़बरें

Female Passenger Arrested on Flight
फ्लाइट में महिला ने की आपत्तिजनक हरकत, एयर होस्टेस ने लिया ये एक्शन
Chinese rubbish collector model
कचरा छांटने वाली महिला बनी ग्लैमरस मॉडल, फिर भी पुराना जॉब नहीं छोड़ा
China worker safety rope incident
बिल्डिंग पेंट कर रहे मजदूर की रस्सी काटी, फिर बुजुर्ग ने कपड़ा सूखने दे दिया
germany-office-culture-indian-woman-5pm-work
‘5 बजे ऑफिस खाली!’ भारतीय महिला ने दिखाया जर्मनी का वर्क कल्चर
Bittu Tabahi Trend
कोई नहर, कोई नदी... बिट्टू तबाही के बाद आया सफाई का नया ट्रेंड!

 

असल में क्या कर रही थीं महिला?

Advertisement

क्लेमेंटिना ने बाद में बताया कि वह परेशान नहीं थीं. वह सिर्फ अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थीं. यानी टॉम क्रूज ने जिस महिला को परेशान समझकर उसका हाल पूछा, वह असल में फोन पर ‘डूमस्क्रॉलिंग’ कर रही थीं.

उन्होंने इस पूरे वाकये को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि जब टॉम क्रूज को लगा कि आप परेशानी में हैं और वह आपका हाल पूछने आ गए, लेकिन आप सिर्फ डूमस्क्रॉलिंग कर रहे थे और आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया.

देखें वीडियो

टॉम क्रूज को देखकर नहीं हुआ यकीन

क्लेमेंटिना ने टिकटॉक पर इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि जब टॉम क्रूज ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह पूरी तरह शॉक में थीं. उन्हें कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि उनके सामने खड़े शख्स वास्तव में टॉम क्रूज हैं.

अभिनेता ने उन्हें गुडनाइट कहा और वहां से चले गए. हालांकि, वह बाद में दोबारा लौटे. इस बार क्लेमेंटिना को खुद को संभालने और टॉम क्रूज के साथ फोटो लेने का मौका मिल गया.

यह भी पढ़ें: ‘यहां लोगों के पास जिंदगी जीने का भी वक्त है’, भारतीय महिला ने दिखाया जर्मनी का वर्क कल्चर

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोग भी हुए हैरान

इस अजीब लेकिन प्यारे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कई लोगों ने कल्पना करें की कि फोन से नजर उठाने पर सामने टॉम क्रूज को खड़ा देखना कैसे अनुभव होगा.

वहीं, कई लोगों ने टॉम क्रूज के उस जेस्चर की तारीफ की, जिसमें उन्होंने किसी अनजान व्यक्ति को परेशान समझकर रुककर उसका हाल पूछा.

क्लेमेंटिना के लिए यह एक सामान्य दिन था, जिसमें वह काम के दौरान फोन स्क्रॉल कर रही थीं. लेकिन कुछ ही पल में वही डूमस्क्रॉलिंग उनके लिए टॉम क्रूज से मुलाकात में बदल गई. आखिर में उनके पास इस अविश्वसनीय मुलाकात की एक तस्वीर भी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'लूट लो भाई...', भोपाल में पलटा सोयाबीन तेल का टैंकर, लोगों में लूटने की मच गई होड़- VIDEO |
    LPU में बवाल के बाद एक्शन, नेशनल हाईवे जाम करने पर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज |
    राजनीतिक अखाड़ा बना सहवाग का शो, बैकफुट पर गेम, उछले सियासी मुद्दे, शहजाद पूनावाला का ये कैसा खेल? |
    Hindu Dharam: 33 कोटि या 33 करोड़…. हिंदू धर्म में देवी देवताओं की संख्या कितनी है? |
    Banana Peel Fertilizer: कूड़े में न फेंकें केले के छिलके! घर पर इन 5 तरीकों से बनाएं ऑर्गेनिक खाद, फूलों से भर जाएंगे पौधे |
    यूपी MLC चुनाव: बीजेपी ने ब्राह्मणों पर लगाया दांव, कैडर की जगह जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा |
    Rule Change 1st October: कल से देश में लागू होंगे ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर असर! |
    मां-बाप ने एक महीने के बच्चे को 1 लाख में बेचा, पैसों से खरीदा सोना-स्मार्ट फोन... भावुक कर देगी ये कहानी |
    ₹1.46 लाख की ओर फिसला सोना... ये अमेरिकी आंकड़े तय करेंगे आगे की चाल |
    बारिश-बर्फबारी से केदारनाथ मार्ग बंद, अब तक 9 हजार श्रद्धालुओं का रेस्क्यू
    Advertisement