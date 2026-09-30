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'लूट लो भाई...', भोपाल में पलटा सोयाबीन तेल का टैंकर, लोगों में लूटने की मच गई होड़- VIDEO

भोपाल के VIP रोड चौराहे पर देर रात करीब 3 बजे सोयाबीन रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलट गया. टैंकर में करीब 35 टन तेल था, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपये बताई जा रही है. सड़क पर तेल फैलते ही 300-400 लोग मौके पर पहुंच गए और डिब्बों व वाहनों में तेल भरकर ले जाने लगे. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

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पलटे टैंकर से सोयाबीन तेल लूटते लोग. (Photo: Screengrabs)
पलटे टैंकर से सोयाबीन तेल लूटते लोग. (Photo: Screengrabs)

भोपाल के VIP रोड चौराहे पर देर रात करीब 3 बजे ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. इंदौर से मंडीदीप जा रहा सोयाबीन रिफाइंड तेल से भरा टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. टैंकर में करीब 35 टन तेल भरा था, जिसकी कीमत लगभग 55 लाख रुपये बताई जा रही है. हादसे के बाद तेल सड़क पर फैल गया और कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई.

सड़क पर तेल फैला तो डिब्बे लेकर पहुंच गए लोग
टैंकर पलटने की सूचना फैलते ही करीब 300 से 400 लोग मौके पर पहुंच गए. सड़क पर फैले तेल को देखकर कई लोग अपने साथ डिब्बे और कंटेनर लेकर आए और तेल भरने लगे. कुछ लोग अपनी गाड़ियों में भी तेल ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए. देखते ही देखते VIP रोड चौराहे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को सड़क पर फैला तेल ले जाने से रोकने लगी. पुलिस की कार्रवाई के बाद भीड़ को नियंत्रित किया गया. इसके बाद यातायात को भी सामान्य कराया गया.

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कार चालक की गलती से हुआ हादसा?
बालाजी प्रोडक्शन से जुड़े विकास अग्रवाल के मुताबिक, टैंकर चालक ने बताया कि चौराहे पर एक कार चालक की गलती के कारण टैंकर अनियंत्रित हो गया और पलट गया. हालांकि, हादसा किस तरह हुआ, इसकी पूरी स्थिति पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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हादसे में टैंकर चालक और कंडक्टर को चोटें आई हैं. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी बड़े जान-माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है.

55 लाख का तेल, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर सवाल
टैंकर में करीब 35 टन सोयाबीन रिफाइंड तेल था. टैंकर पलटने के बाद बड़ी मात्रा में तेल सड़क पर फैल गया. ऐसे में मौके पर भीड़ जुटने से न सिर्फ तेल के नुकसान का खतरा बढ़ा, बल्कि सड़क पर फिसलन के कारण दूसरे वाहनों के लिए भी खतरा पैदा हो गया.

VIP रोड पर तेज रफ्तार वाहनों के चलते पहले भी हादसे सामने आते रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि सड़क हादसे के तुरंत बाद मौके पर सुरक्षा घेरा बनाने और संपत्ति को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम कितनी जल्दी किए जाते हैं. फिलहाल पुलिस ने मौके की स्थिति को नियंत्रित कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है.

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