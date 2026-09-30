LPU में बवाल के बाद एक्शन, नेशनल हाईवे जाम करने पर छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब के कपूरथला में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के छात्रों के हाईवे जाम करने के मामले में FIR दर्ज हुई है. मामला फगवाड़ा के थाना सदर में दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि 27 सितंबर की रात से 28 सितंबर की रात तक हुए घटनाक्रम को लेकर यह कार्रवाई की गई है.

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मामला LPU चहेरू के पास का है. यहां छात्रों ने दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया था. इससे हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह रुक गई थी. पुलिस का कहना है कि इससे आम लोगों और दूसरे यात्रियों को परेशानी हुई.

इस FIR में पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए गए हैं. इनमें ASI और पुलिसकर्मी शामिल हैं. उनके मुताबिक, LPU चहेरू के कंट्रोल रूम में फोन आया था. फोन पर बताया गया कि छात्रों ने नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से बंद कर दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां छात्रों की बड़ी भीड़ मौजूद थी. कई छात्र हाईवे पर बैठ गए थे. उन्होंने दोनों तरफ का रास्ता रोक दिया था.

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'समझाने के बाद भी नहीं हटे छात्र'

पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने छात्रों से हाईवे खोलने की अपील की. उन्हें समझाने की कोशिश की गई. इसके बावजूद भीड़ वहां से हटने को तैयार नहीं हुई. पुलिस का आरोप है कि छात्रों के साथ कुछ अज्ञात गैर-छात्र भी मौजूद थे. इन लोगों ने भी हाईवे खाली नहीं किया. इसके चलते दोनों तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया. हाईवे बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानी हुई. वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही. पुलिस ने इसे लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की.

पुलिस ने मामले में BNS की धारा 285 और नेशनल हाईवे एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है. पुलिस ने इस मामले में लिखित शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया. FIR में छात्रों के साथ अज्ञात लोगों का भी जिक्र किया गया है. पुलिस के मुताबिक, मौके की अलग से वीडियोग्राफी कराई गई है. अब वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जाएगी. जिन लोगों की पहचान होगी, उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

'वीडियो से होगी आरोपियों की पहचान'

पुलिस ने मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को देने के निर्देश दिए हैं. साथ ही स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भेजने की बात कही गई है. FIR में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौके पर मौजूदगी का भी जिक्र है. मामले की कार्रवाई 28 सितंबर को दर्ज की गई. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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पुलिस के मुताबिक, वीडियो और अन्य जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी. इसके बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.



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