रात में 25 सेकंड में युवती का किडनैप, सुबह युवती बोली- ‘हमारी मर्जी से भागे, शादी भी कर ली’, Video Viral

उज्जैन के लालबाई फूलबाई क्षेत्र में मंगलवार रात करीब 9 बजे एक युवती अपने घर के बाहर थी. तभी अचानक बिना नंबर की कार से दो युवक वहां पहुंचे. कार से उतरकर एक युवक ने युवती को पकड़ लिया और अपने साथ ले जाने लगा. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक युवती को घसीटते हुए कार तक ले गए और फिर वहां से फरार हो गए. पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि महज करीब 25 सेकंड में युवती को कार में बैठाकर आरोपी वहां से निकल गए. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवती को ले जाते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं. फुटेज सामने आने के बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया.

और पढ़ें

घटना के दौरान युवती को बचाने के लिए उसके परिजन और आसपास के लोगों ने प्रयास किया. लेकिन दोनों युवक उसे कार में डालकर वहां से भागने में सफल रहे. इस तरह की घटना सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. युवती के अपहरण की जानकारी मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हो गई. पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू की और युवती की तलाश के लिए रात में ही संभावित ठिकानों पर दबिश दी.

लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कार लेकर भागे युवक

पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद आरोपी की पहचान उर्दूपुरा निवासी ध्रुव कुमावत के रूप में की. पुलिस युवती की तलाश में संभावित स्थानों पर पहुंची और आरोपी के बारे में जानकारी जुटाती रही. युवती के पिता आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर यातायात पुलिस थाने में क्रेन चलाने का काम करते हैं. उनकी 19 वर्षीय बेटी के अचानक इस तरह गायब होने के बाद परिवार भी परेशान हो गया.

Advertisement

रात तक जिस मामले को पुलिस अपहरण मानकर युवती की तलाश कर रही थी, सुबह होते-होते उसकी कहानी में नया मोड़ आ गया. परिवार को युवक और युवती का एक वीडियो मिला. इस वीडियो में दोनों ने खुद को बालिग बताया और कहा कि वे अपनी मर्जी से घर से गए हैं. वीडियो में दोनों ने शादी करने की बात भी कही. उन्होंने परिवार से कहा कि उन पर किसी तरह का दबाव न बनाया जाए. दोनों ने यह भी कहा कि दो-तीन दिनों में वे खुद थाने में पेश हो जाएंगे. युवती के परिवार को दूसरा वीडियो भी मिला. इसमें युवती ने कहा कि उसे ले जाने में किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई. उसने दावा किया कि उसे ले जाने का तरीका लीगल था.

दूसरे वीडियो में युवती ने पूरे घटनाक्रम को अपनी तरफ से बताते हुए कहा कि वह गाड़ी में बैठ रही थी, लेकिन उसकी दीदी ने उसका हाथ पकड़ लिया. युवक और युवती दोनों का कहना था कि उनके बीच जो घटनाक्रम हुआ, वह कोई गलत तरीका नहीं था. हालांकि CCTV में दिखाई दे रहा घटनाक्रम अलग तस्वीर पेश करता है. फुटेज में युवक युवती को घसीटते हुए कार में ले जाते दिखाई दे रहे हैं. इसी वजह से पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद भी मामले की जांच जारी रखी है.

Advertisement

पुलिस ने अपहरण की धाराओं में दर्ज किया केस

मामले में पुलिस ने युवक और उसके साथी के खिलाफ अपहरण समेत विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. पुलिस ने युवती की तलाश में रात के दौरान कई संभावित स्थानों पर दबिश भी दी. जीवाजीगंज सर्किल की सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि पुलिस के संज्ञान में युवक और युवती का वीडियो आया है. इसमें दोनों ने खुद के बालिग होने और शादी करने की बात कही है.

पुलिस अब इन वीडियो की भी जांच कर रही है. साथ ही युवती और युवक की तलाश जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पूरा घटनाक्रम वास्तव में किस तरह हुआ और वीडियो में कही गई बातों की वास्तविक स्थिति क्या है. फिलहाल इस मामले में एक तरफ CCTV फुटेज है, जिसमें युवती को कार में ले जाते हुए युवक दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ युवती और युवक का वीडियो है, जिसमें दोनों अपनी मर्जी से जाने और शादी करने की बात कह रहे हैं. पुलिस दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवती की तलाश कर रही.



---- समाप्त ----