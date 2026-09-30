Porsche Cayenne Electric: 642 किमी रेंज... 10 मिनट में चार्ज, लॉन्च हुई ये 'तूफानी' इलेक्ट्रिक कार

लग्जरी SUV की दुनिया में Porsche Cayenne हमेशा से मशहूर रही है. अब कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिक अवतार में भारतीय बाजार में भी उतार दिया है. नई Porsche Cayenne Electric सिर्फ डिजाइन में ही दमदार नहीं है, बल्कि इसकी ताकत और रफ्तार भी किसी सुपरकार को टक्कर देती है. कंपनी ने भारत में इसे दो वेरिएंट, Cayenne Electric और Cayenne Turbo Electric में पेश किया है. इनकी शुरुआती कीमत क्रमशः 1.77 करोड़ रुपये और 2.28 करोड़ रुपये है. ये दोनों कीमतें एक्स्ट्रा ऑप्शन के बिना हैं.

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कैसी है कार

Porsche Cayenne Electric का डिजाइन काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा ही है. सामने की तरफ SUV में ओब्लॉन्ग शेप वाले मैट्रिक्स LED हेडलैंप दिए गए हैं. हेडलैंप में चार अलग-अलग डे-टाइम रनिंग लाइट्स यानी DRLs मिलती हैं. फ्रंट बंपर को साफ-सुथरा डिजाइन दिया गया है, जिसमें चौड़ा एयर डैम और दोनों तरफ वर्टिकल एयर इनटेक्स मौजूद हैं. बोनट के नीचे 90 लीटर का फ्रंक दिया गया है, जिसमें सामान रखा जा सकता है.





Cayenne Electric रेगुलर मॉडल के मुकाबले 55 मिमी ज्यादा लंबी है. Photo: ITG

साइड प्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रिक Cayenne अपने पेट्रोल इंजन वाले मॉडल से 55 मिमी ज्यादा लंबी है. इसकी लंबाई 4,985 मिमी, चौड़ाई 1,980 मिमी और ऊंचाई 1,674 मिमी है. इसमें 3,023 मिमी का व्हीलबेस मिलता है. SUV में 20-इंच अलॉय व्हील्स बतौर स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जबकि ग्राहक इसे 22-इंच तक के बड़े अलॉय व्हील्स के साथ भी ले सकते हैं. कार में सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

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Cayenne Electric के पीछे की तरफ स्पोर्टी रूफलाइन दी गई है, हालांकि यह Cayenne Coupe Electric जितनी ज्यादा स्लोपिंग नहीं है. पीछे पूरी चौड़ाई में क्लियर-लेंस LED लाइट बार दिया गया है, जिसके बीच में इल्यूमिनेटेड Porsche वर्डमार्क मिलता है. इसके साथ बड़ा रूफ स्पॉयलर भी दिया गया है. रियर बंपर को थोड़ा और चौड़ा किया गया है, जबकि उसके ऊपर ब्लैक सेक्शन में हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं.

लग्जरी के साथ हाई-टेक केबिन

Cayenne Electric का केबिन स्टैंडर्ड तौर पर ब्लैक थीम में आता है. डैशबोर्ड के बीच में 14.5-इंच का कर्व्ड OLED टचस्क्रीन दिया गया है. इसके साथ 14.25-इंच का OLED ड्राइवर डिस्प्ले और थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है. ग्राहक चाहें तो 14.9-इंच की पैसेंजर स्क्रीन भी ऑप्शन के तौर पर चुन सकते हैं. सेंटर कंसोल में पास-थ्रू डिजाइन दिया गया है, जिसके नीचे सामान रखने की जगह और वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है. आगे की दोनों सीटों के बीच ऊंचा सेंट्रल टनल है. केबिन में एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जिसे 30 अलग-अलग रंगों में सेट किया जा सकता है.



Cayenne Electric के डैशबोर्ड के बीच में 14.5-इंच का कर्व्ड OLED टचस्क्रीन दिया गया है. Photo: ITG

फीचर्स की लंबी लिस्ट

Porsche Cayenne Electric में कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए हैं. इसमें 10-स्पीकर साउंड सिस्टम, 8-वे इलेक्ट्रिक और हीटेड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन, पैनोरमिक सनरूफ और फोर-जोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा केबिन एयर प्यूरिफायर, पावर्ड बूट लिड, रियर पावर सनशेड्स, 360-डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS भी मिलता है. सामान रखने के लिए Cayenne Electric में 781 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.

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पावर और परफॉर्मेंस

यह कार PPE आर्किटेक्चर पर तैयार की गई है. इसमें 113kWh का बैटरी पैक दिया गया है और दोनों वेरिएंट में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है. Cayenne Electric का बेस वर्जन 408hp की पावर और 750Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. वहीं लॉन्च कंट्रोल एक्टिव करने पर इसकी आउटपुट 442hp और 835Nm तक पहुंच जाता है. इसका टर्बो वेरिएंट ज्यादा पावरफुल है. यह 857hp की पावर और 1,360Nm का टॉर्क जेनरेट करता है. लॉन्च कंट्रा के साथ इसका आउटपुट 1,156hp और 1,500Nm तक पहुंच जाता है.

कंपनी का दावा है कि, लॉन्च कंट्रोल के साथ Cayenne Electric महज 4.8 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ लेती है. इसकी टॉप स्पीड 230 किमी प्रतिघंटा है. जैसा कि हमने बताया कि, टर्बो वेरिएंट ज्यादा पावरफुल है तो यह सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 260 किमी प्रतिघंटा है. इस तरह पावर और एक्सीलरेशन के मामले में यह इलेक्ट्रिक SUV कई स्पोर्ट्स कारों के बेहद करीब पहुंच जाती है.

Cayenne Electric में 781 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है. Photo: porsche.com

642 किमी रेंज... 10 मिनट में चार्ज

रेंज की बात करें तो Cayenne Electric को WLTP सर्टिफिकेशन के तहत 642 किमी की रेंज मिलती है. वहीं ज्यादा पावरफुल टर्बो वेरिएंट की WLTP रेंज 623 किमी है. यानी ज्यादा ताकत के बावजूद Turbo वर्जन की रेंज भी 600km से ज्यादा है. 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर की वजह से Cayenne Electric 390kW तक की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.

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कंपनी के मुताबिक 10 से 80 प्रतिशत तक बैटरी चार्ज होने में सिर्फ 16 मिनट लगते हैं. वहीं 10 मिनट की चार्जिंग से करीब 324 किमी तक की रेंज मिल सकती है. इसके अलावा SUV में 22kW तक की AC चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है. AC चार्जर से बैटरी को 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 5.75 घंटे का समय लग सकता है.



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