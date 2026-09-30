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दिवाली से पहले तोहफा... सरकार इतनी बढ़ा सकती है सैलरी, मिले ये सबूत!

7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है, क्‍योंकि AICPI-IW के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है, जो जुलाई 2026 से लागू होगी.

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महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी. (Photo: ITG)
महंगाई भत्ते में हो सकती है बढ़ोतरी. (Photo: ITG)

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है. 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 7वें वेतन आयोग के तहत जुलाई 2026 की DA बढ़ोतरी का ऐलान हो सकता है.  

औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के नए आंकड़ों के अनुसार, इस बार डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता मौजूदा 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. 

इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता वर्तमान 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है. 

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क्‍यों 3 फीसदी बढ़ सकता है महंगाई भत्ता? 
सरकार हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई में) AICPI-IW के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर डीए में बदलाव करती है. लेबर ब्‍यूरो की ओर से जारी जून 2026 के आंकड़ो के साथ ही जुलाई 2026 के लिए आवश्‍यकत 12 महीनों का सर्किल पूरा हो चुका है

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जून 2026 का CPI-IW सूचकांक मई के 150.8 अंक से 1.1 अंक बढ़कर 151.9 अंक पर पहुंच गया. जुलाई 2025 से जून 2026 तक के आंकड़ों का औसत 148.65 अंक निकलकर आता है. ऐसे में देखा जाए तो 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़कर 63 फीसदी हो सकता है यानी कि डीए में 3 फीसदी की उछाल आ सकती है. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी? 
अगर सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है तो 18000 रुपये की बेसिक सैलरी पर हर महीने 540 रुपये का इजाफा होगा. वहीं 30 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर 900 रुपये मंथली बढ़ोतरी होगी. 50 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ते में 1500 रुपये का इजाफा होगा. 

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