₹1,499 में 4G फोन, 6 महीने का रिचार्ज फ्री, Jio ने अपनी 10वीं सालगिरह पर किया धमाका

अगर आप अभी भी 2G वाला कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो Jio का नया ऑफर आपके लिए दिलचस्प हो सकता है. Jio ने अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर JioBharat 4G फोन के साथ 6 महीने के रिचार्ज का ऑफर पेश किया है. कंपनी के मुताबिक, JioBharat के चुनिंदा मॉडल ₹1,499 में मिलेंगे और इनके साथ 6 महीने तक हर महीने 14GB डेटा और अनलिमिटेड HD वॉयस कॉलिंग का फायदा मिलेगा.

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इस ऑफर की सबसे खास बात इसकी कीमत है. Jio का कहना है कि अभी भी 2G फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहक करीब ₹199 प्रति महीने का रिचार्ज करते हैं. छह महीने में यह खर्च करीब ₹1,200 बैठता है. ऐसे में ₹1,499 के फोन के साथ छह महीने का रिचार्ज मिलने पर 2G से 4G पर जाने का एक्स्ट्रा खर्च करीब ₹299 माना जा सकता है. हालांकि ग्राहक को फोन खरीदते समय ₹1,499 ही देने होंगे.

2G फोन छोड़कर 4G पर आने का मौका

भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट के लिए स्मार्टफोन की जगह नॉर्मल कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं. Jio का यह ऑफर इसी वर्ग को ध्यान में रखकर लाया गया है. कंपनी का फोकस ऐसे ग्राहकों को सिर्फ नया फोन देना नहीं, बल्कि उन्हें 4G नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है.

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JioBharat में 4G कनेक्टिविटी के साथ JioTV, JioHotstar, म्यूजिक और JioPay जैसी सेवाएं मिलती हैं. यानी यह सिर्फ कॉल और SMS वाला पुराना फीचर फोन नहीं है. फोन के जरिए यूजर मनोरंजन देखने के साथ UPI पेमेंट जैसी सुविधा भी इस्तेमाल कर सकता है.

यही वजह है कि ₹1,499 वाला यह ऑफर उन लोगों के लिए खास हो सकता है जो स्मार्टफोन पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं चाहते हैं.

हर महीने 14GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग

ऑफर के तहत मिलने वाला रिचार्ज 28 दिन का होगा. हर रिचार्ज साइकिल में कुल 14GB डेटा मिलेगा. यानी औसतन 500MB हाई-स्पीड डेटा हर दिन उपलब्ध होगा. इसके साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और 300 SMS भी मिलेंगे. अधिकतम छह ऐसे रिचार्ज साइकिल का फायदा लिया जा सकता है.

इस हिसाब से छह रिचार्ज साइकिल में कुल 84GB डेटा मिलता है. हालांकि जियो के नियमों के मुताबिक हर साइकिल के फायदे अलग हैं और इस्तेमाल न किया गया फायदा अगले साइकिल में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता.

₹299 ऑफर ऐसे समझें

यहां एक बात समझना जरूरी है. ₹299 फोन की कीमत नहीं है. फोन की कीमत ₹1,499 ही है. जियो का हिसाब यह है कि अगर कोई ग्राहक 2G फोन पर ₹199 महीने का रिचार्ज करता है, तो छह महीने में करीब ₹1,200 खर्च करेगा. नए JioBharat फोन के साथ छह महीने की कनेक्टिविटी मिलने पर उस ₹1,200 के खर्च को फोन की कीमत से घटाने पर ₹299 बचता है.

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यानी ग्राहक को ₹299 में फोन नहीं मिलेगा. उसे ₹1,499 का भुगतान करना होगा और छह महीने की कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा. यह फर्क समझना जरूरी है.

एक जरूरी शर्त भी है

ऑफर पूरी तरह बिना शर्त नहीं है. जियो की आधिकारिक शर्तों के मुताबिक, कस्टमर को एलिजिबल डिवाइस खरीदकर उसे ऑफर के ड्यूरेशन में एक्टिवेट करना होगा. Jio SIM और फोन के IMEI का लिंक बना रहना चाहिए और SIM को फोन के प्राथमिक या SIM Slot 1 में रखना जरूरी है.

जियो के नियमों के मुताबिक, छह रिचार्ज का फायदा लगातार रिचार्ज साइकिल पूरा करने पर मिलता है. कंपनी के दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि ऑफर का फायदा अधिकतम छह 28-दिन की रिचार्ज साइकिल तक मिलेगा. इसलिए इसे सीधे-सीधे ₹1,499 में फोन और छह महीने का कैश डिस्काउंट समझना सही नहीं होगा. यह एक कनेक्टिविटी बेनिफिट वाला ऑफर है.

फोन में क्या मिलेगा?

JioBharat के इन फोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले और 2,000mAh बैटरी दी गई है. जियो के मुताबिक, नया ऑफर चुनिंदा JioBharat A1, B1, B2 और B3 मॉडल पर लागू है.

इन फोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें 4G नेटवर्क के साथ Jio की डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. JioTV पर 500 से ज्यादा टीवी चैनल, JioHotstar पर क्रिकेट और मनोरंजन, म्यूजिक और JioPay के जरिए UPI पेमेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

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ऑफर कब तक मिलेगा?

जियो की आधिकारिक शर्तों के मुताबिक Anniversary Offer 15 सितंबर 2026 से शुरू हुआ है और फिलहाल 20 अक्टूबर 2026 तक वैध है. कंपनी ने इसे सीमित अवधि का ऑफर बताया है और इसमें बदलाव या इसे पहले खत्म करने का अधिकार भी अपने पास रखा है.

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