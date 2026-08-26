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फिल्म 'टॉक्सिक' के एक सीन पर ट्रोल हुईं रुक्मिणी वसंत, भड़के फैंस, स्क्रिप्ट पर उठे सवाल

'टॉक्सिक' फिल्म में रुक्मिणी वसंत के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने नाराजगी जताई है और उस सीन व उसकी स्क्रिप्ट पर सवाल उठाए हैं.

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रुक्मिणी वसंत की ट्रोलिंग (Photo: x/@KvnProductions)
रुक्मिणी वसंत की ट्रोलिंग (Photo: x/@KvnProductions)

'कांतारा 1' फेम एक्ट्रेस रुक्मिणी वसंत इन दिनों सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर खूब चर्चा में हैं. इस मल्टीस्टारर फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जहां रुक्मिणी ने 'मेलिसा' का अहम रोल निभाया है. हालांकि, फिल्म के रिलीज होते ही रुक्मिणी अपनी किसी तारीफ की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक विवादित सीन को लेकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं.

सोशल मीडिया पर उनके एक क्लिप ने हंगामा मचा दिया है और फैंस उनकी इस पसंद पर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

विवादित सीन ने खींचा सबका ध्यान
फिल्म 'टॉक्सिक' में रुक्मिणी वसंत का एक खास सीन इस समय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो क्लिप में रुक्मिणी का किरदार 'मेलिसा' नींद से जागता हुआ नजर आता है. सीन में उन्होंने अपने शरीर पर केवल एक कंबल लपेटा हुआ है और वह घबराई हुई हालत में इधर-उधर देख रही हैं. पर्दे पर इस तरह का बोल्ड और असहज सीन देखकर फैंस काफी हैरान रह गए और देखते ही देखते यह सीन चर्चा और आलोचना का सबसे बड़ा कारण बन गया.


फैंस ने जाहिर की गहरी नाराजगी
इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली और तीखी रिएक्शन आ रही हैं. रुक्मिणी के कई चाहने वाले इस सीन से बेहद निराश हैं. लोगों का कहना है कि उन्होंने रुक्मिणी से इस तरह के रोल या सीन की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी. यूजर्स कमेंट बॉक्स में एक्ट्रेस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट का चुनाव क्यों किया, वहीं कुछ लोग इसे पूरी तरह से क्रिएटिव फेलर बता रहे हैं.

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स्क्रिप्ट की पसंद पर उठे गंभीर सवाल
फिल्म के इस सीन ने न केवल रुक्मिणी के किरदार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है, बल्कि मेकर्स की सोच पर भी उंगलियां उठाई हैं. कई सिनेमा प्रेमियों का मानना है कि यह सीन न तो कहानी की मांग लग रहा था और न ही इससे एक्ट्रेस के किरदार को कोई मजबूती मिल रही थी. 

मेकर्स और एक्ट्रेस की चुप्पी
सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना और ट्रोलिंग के बावजूद अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. अब देखना यह होगा कि दर्शकों के बढ़ते गुस्से के बीच मेकर्स या खुद रुक्मिणी इस बोल्ड सीन की वजह और अपनी पसंद को लेकर कोई सफाई देते हैं या मामला यूं ही शांत हो जाता है.

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