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कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल फिर लापता हुई मादा चीता निर्वा? मॉनिटरिंग टीम को न लोकेशन मिली, न सैटेलाइट सिग्नल

क्या मादा चीता निर्वा सच में कूनो की निगरानी से बाहर हो गई है? यही सवाल अब पूरे वन्यजीव सिस्टम को बेचैन कर रहा है. पिछले 1 सप्ताह से उसके कॉलर का सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिल रहा, जबकि BHF सिग्नल के सहारे 500 मीटर के दायरे में उसकी लोकेशन खोजी जा रही है.

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मादा चीता निर्वा के 7 दिन से ट्रेस न होने की खबर.(Photo:ITG)
मादा चीता निर्वा के 7 दिन से ट्रेस न होने की खबर.(Photo:ITG)

मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल से मादा चीता निर्वा के एक बार फिर लापता होने की खबर सामने आई है. बीते एक सप्ताह से चीता निर्वा की लोकेशन नहीं मिल पा रही है. हालांकि कूनो के अफसर चीता के लापता होने की बात से इंकार कर सभी चीतों के सुरक्षित होने का दावा कर रहे है.

बताया जा रहा है कि निर्वा मॉनिटरिंग टीम की पकड़ से बाहर है. उसके कॉलर से सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिल रहा है और उसकी सटीक लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पा रही है. इसके बाद वन विभाग ने पांच टीमें बनाकर 100 से ज्यादा वनकर्मियों को तलाश में लगाया है. ड्रोन और कैमरों की मदद से भी संभावित क्षेत्रों में सर्च किया जा रहा है.

वन विभाग के अनुसार, निर्वा के कॉलर से पिछले सात दिनों से सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिल रहे हैं. हालांकि, बीएचएफ सिग्नल से तलाश की बात कही जा रही है, जिसकी प्रभावी रेंज करीब 500 मीटर है. अधिकारियों ने बारिश के कारण सैटेलाइट सिग्नल प्रभावित होने की संभावना भी जताई है. फिलहाल निर्वा के साथ किसी अनहोनी की पुष्टि नहीं हुई है.

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RTI कार्यकर्ता और वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि निर्वा कई दिनों से कूनो से लापता है और वनकर्मी उसकी तलाश में जुटे हैं.

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कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर थिरुकुराल ने 'आजतक' को फोन कॉल पर सिर्फ इतना ही बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है,बल्कि कूनो में सभी चीते सुरक्षित हैं.

बता दें कि निर्वा और उसके तीन शावकों (दो नर और एक मादा) को इस वर्ष मई में कूनो के खुले जंगल 1 में छोड़ा गया था. कूनो वर्तमान में कुल 49 चीते हैं, जिसमें से 18 चीते खुले जंगल में हैं.

पता हो कि निर्वा के मॉनिटरिंग से बाहर होने का यह पहला मामला नहीं है. जुलाई 2023 में भी उसका सैटेलाइट लोकेशन सिग्नल बंद हो गया था और वह करीब 22 दिन तक ट्रेस नहीं हो सकी थी. बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसे सुरक्षित खोज लिया गया था.

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