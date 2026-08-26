scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अखिलेश यादव की बेटी अदिति को रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया ने किया बर्थडे विश, देसी लुक में दोनों लगीं सुंदर, PHOTO

अखिलेश यादव और डिंपल यादव के बड़ी बेटी अदिति यादव की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. सपा सांसद प्रिया सरोज ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है, जिसमें दोनों ही सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं.

Advertisement
X
अखिलेश की बेटी अदिति यादव अक्सर सुर्खियों रहती हैं. (PHOTO: Instagram@ipriyasarojmp)
अखिलेश की बेटी अदिति यादव अक्सर सुर्खियों रहती हैं. (PHOTO: Instagram@ipriyasarojmp)

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं. मगर जब भी उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर आती हैं तो वो तेजी से वायरल हो जाती है. अखिलेश यादव की बड़ी अदिति यादव अपने माता-पिता की तरह की राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं और अक्सर ही उन्हें अपनी मां डिंपल यादव और सांसद प्रिया सरोज के साथ गांवों में लोगों से मिलते देखा जाता है. अदिति की नई तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है. 

सबसे खास बात यह है कि अखिलेश यादव की बेटी की यह फोटो क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर और सपा की सांसद प्रिया सरोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. प्रिया और अदिति को अक्सर साथ में देखा जाता है और दोनों की अच्छी बनती भी हैं. ऐसे में प्रिया ने अदिति को बर्थडे विश करते हुए उनके साथ अपनी यह खास फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों  सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं. 

प्रिया ने अदिति को किया बर्थडे विश

सम्बंधित ख़बरें

western up akhilesh yadav vs jayant chaudhary political fight
चवन्नी या रुपैया... वेस्ट में कौन बनेगा बेस्ट, सहारनपुर बनने जा रहा नया अखाड़ा
Dimple Yadav
महिलाओं को हर साल 40 हजार... देने का वादा, योगी सरकार के दांव पर सपा का काउंटर
Mayawati, Akhilesh Yadav, CM Yogi
हाता की विरासत, मठ की सियासत... सपा-BJP के सामने बसपा का 'ठाकुर कार्ड'
akhilesh yadav vs yogi aadityanath political fight
जेपी की विरासत पर सियासत... JPNIC पर अखिलेश-योगी आमने-सामने
Om Prakash Rajbhar Jibe at Akhilesh Yadav
'सरकार नहीं आएगी, भविष्य न बिगाड़ें...', अखिलेश पर क्यों बरसे राजभर

सांसद प्रिया सरोज ने इंस्टाग्राम पर अदिति के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसके साथ में उन्होंने उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए एक खास मैसेज भी लिखा है. पोस्ट के कैप्शन में प्रिया ने लिखा, 'सबसे प्यारे इंसान को जन्मदिन की बधाई! आपका दिन प्यार, हंसी और उन सभी खुशियों से भरा हो जिनके आप हकदार हैं.'

Advertisement

प्रिया ने जो फोटो शेयर की है, वो किसी रूम की है जहां दोनों आमने-सामने कुर्सी पर बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं. अदिति ने अपनी गोद में किताब खोलकर रखी है और उनके हाथ में पेन भी है. वो बड़े ध्यान से प्रिया की बात सुन रही हैं. 

सिंपल सूट में दिखीं अखिलेश की लाडली

अखिलेश और डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव अपने सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अपनी नई फोटो में भी वो बेहद सिंपल लुक में दिखाई दे रही हैं.  पेस्टल ब्लू और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना है. उनके पूरे सूट पर ऑल-ओवर फ्लोरल प्रिंट और ब्लॉक प्रिंट पैटर्न बना हुआ है, उन्होंने गले में पीछे से आगे तरफ दुप्पटा स्टाइल किया है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PRIYA SAROJ (@ipriyasarojmp)

एलीगेंट लुक में दिखीं प्रिया सरोज 

रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज भले ही सांसद है, लेकिन उनका अंदाज हमेशा सिंपल और सोबर होता है. सामने आई फोटो में भी वो ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहने दिखाई दे रही हैं. उनकी कुर्ती पर सफेद धागे से पारंपरिक चिकनकारी वर्क हो रखा है, नेकलाइन और फ्रंट पर फूल-पत्तियों के खूबसूरत मोटिफ्स बने हैं.इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ-व्हाइट कलर का प्लेन दुपट्टा और प्लाजो पेयर किया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Arthik Rashifal
    Latest News in Hindi »
    नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, पीएम मोदी ने की नेपाली पीएम से बात |
    बहनों ने इस बार सिर्फ धागा नहीं, सुरक्षा का कवच तैयार किया, जवानों के लिए बनाई AI राखी |
    झांसी में पति ने पत्नी को प्रेमी संग पकड़ा, जबरन 7 बार भरवाया मांग |
    रक्षाबंधन से पहले मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई... मावे में मिलाए जा रहे थे सेलखड़ी, वनस्पति और ईसबगोल |
    मंत्री विजय शाह विवाद में नया मोड़... MP कैबिनेट ने नहीं दी केस चलाने की मंजूरी, राष्ट्रपति के दर पहुंची कांग्रेस |
    'खुले तेल की बिक्री पर 2011 से नियम लागू', तेल की मिलावट पर FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे की दो टूक |
    Raksha Bandhan 2026: 8 लाख रुपए की राखी, इतनी कीमत में तो खरीद लेंगे ब्रांड न्यू कार |
    नेपाल बॉर्डर पर देखते ही देखते बहा फ्रेंडशिप ब्रिज, चीन से गरजते-बरसते आई मौत की धारा, Video |
    रूखे और डैमेज्ड बालों से हैं परेशान? घर पर आम में 2 चीजें मिलाकर बनाएं नेचुरल 'हेयर मास्क', बिना खर्च के हो जाएगा हेयर स्पा |
    कुशीनगर में NDRF तैनात, महाराजगंज में भी अलर्ट, नेपाल की तबाही का यूपी तक असर
    Advertisement