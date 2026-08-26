अखिलेश यादव की बेटी अदिति को रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया ने किया बर्थडे विश, देसी लुक में दोनों लगीं सुंदर, PHOTO

उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं. मगर जब भी उनकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर आती हैं तो वो तेजी से वायरल हो जाती है. अखिलेश यादव की बड़ी अदिति यादव अपने माता-पिता की तरह की राजनीति में दिलचस्पी रखती हैं और अक्सर ही उन्हें अपनी मां डिंपल यादव और सांसद प्रिया सरोज के साथ गांवों में लोगों से मिलते देखा जाता है. अदिति की नई तस्वीर सामने आई है, जिसने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है.

और पढ़ें

सबसे खास बात यह है कि अखिलेश यादव की बेटी की यह फोटो क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर और सपा की सांसद प्रिया सरोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. प्रिया और अदिति को अक्सर साथ में देखा जाता है और दोनों की अच्छी बनती भी हैं. ऐसे में प्रिया ने अदिति को बर्थडे विश करते हुए उनके साथ अपनी यह खास फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों सादगी भरे अंदाज में नजर आ रही हैं.

प्रिया ने अदिति को किया बर्थडे विश

सांसद प्रिया सरोज ने इंस्टाग्राम पर अदिति के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है, जिसके साथ में उन्होंने उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए एक खास मैसेज भी लिखा है. पोस्ट के कैप्शन में प्रिया ने लिखा, 'सबसे प्यारे इंसान को जन्मदिन की बधाई! आपका दिन प्यार, हंसी और उन सभी खुशियों से भरा हो जिनके आप हकदार हैं.'

Advertisement

प्रिया ने जो फोटो शेयर की है, वो किसी रूम की है जहां दोनों आमने-सामने कुर्सी पर बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं. अदिति ने अपनी गोद में किताब खोलकर रखी है और उनके हाथ में पेन भी है. वो बड़े ध्यान से प्रिया की बात सुन रही हैं.

सिंपल सूट में दिखीं अखिलेश की लाडली

अखिलेश और डिंपल यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव अपने सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं और अपनी नई फोटो में भी वो बेहद सिंपल लुक में दिखाई दे रही हैं. पेस्टल ब्लू और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन वाला सूट पहना है. उनके पूरे सूट पर ऑल-ओवर फ्लोरल प्रिंट और ब्लॉक प्रिंट पैटर्न बना हुआ है, उन्होंने गले में पीछे से आगे तरफ दुप्पटा स्टाइल किया है.

एलीगेंट लुक में दिखीं प्रिया सरोज

रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज भले ही सांसद है, लेकिन उनका अंदाज हमेशा सिंपल और सोबर होता है. सामने आई फोटो में भी वो ऑफ व्हाइट कलर का सूट पहने दिखाई दे रही हैं. उनकी कुर्ती पर सफेद धागे से पारंपरिक चिकनकारी वर्क हो रखा है, नेकलाइन और फ्रंट पर फूल-पत्तियों के खूबसूरत मोटिफ्स बने हैं.इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ-व्हाइट कलर का प्लेन दुपट्टा और प्लाजो पेयर किया गया है.

---- समाप्त ----