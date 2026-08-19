September Grah Gochar: सितंबर में बनेंगे 3 राजयोग, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

September Grah Gochar: सितंबर का महीना ज्योतिष के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है.ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव से इस दौरान तीन प्रमुख राजयोग बनने जा रहे हैं.इन शुभ योगों का असर धन, करियर, कारोबार, संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिल सकता है.ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशियों को इस दौरान सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है.

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सितंबर में बुध के अपनी राशि कन्या में प्रवेश करने से भद्र राजयोग बनेगा.वहीं शुक्र से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा.महीने के आखिर में बुध और शुक्र की तुला राशि में युति से लक्ष्मी नारायण योग बनने की स्थिति रहेगी.इन ग्रह योगों को ज्योतिष में शुभ माना जाता है.

वृषभ राशि

सितंबर में बनने वाले राजयोग वृषभ राशि के जातकों के लिए राहत और सफलता लेकर आ सकते हैं.प्रतियोगी या प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है.कारोबार से जुड़े लोगों को लाभ के नए मौके मिल सकते हैं.इस दौरान विरोधियों का प्रभाव भी कम हो सकता है. दोस्तों का सहयोग मिलेगा.स्वास्थ्य से जुड़ी कोई पुरानी परेशानी भी दूर होने के योग बन सकते हैं.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए बुध का गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. इस दौरान लिए गए फैसले भविष्य में लाभ दे सकते हैं.करियर में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ कामकाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है.विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े काम में भी लाभ के संकेत हैं.

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कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर में लाभ के कई अवसर बन सकते हैं.ग्रहों की स्थिति आपको नई योजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित करेगी.आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़े तो आर्थिक लाभ मिल सकता है.हालांकि मंगल के प्रभाव से ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा, इसलिए गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सितंबर के राजयोग विशेष रूप से शुभ माने जा रहे हैं.महीने के अंतिम चरण में बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग सुख-सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ दे सकता है.नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.वहीं कारोबारियों के लिए भी मुनाफे के नए रास्ते खुलने की संभावना है.

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए भी सितंबर का समय सकारात्मक रह सकता है.नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.गुरु की अनुकूल स्थिति से लाभ मिलने की संभावना है.संतान पक्ष से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.कुल मिलाकर यह समय आपके लिए कई मामलों में राहत और प्रगति लेकर आ सकता है.

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