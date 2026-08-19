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AK47 जैसे हथियारों को दिल्ली पुलिस ने किया नष्ट, नरेला में गड्ढा खोदकर किया तबाह

मणिपुर में मई महीने के दौरान बरामद किए गए भारी मात्रा में हथियार और हैंड ग्रेनेड को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज नरेला के टिकरी इलाके में नष्ट किया. भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और FSL की संयुक्त टीम ने हाई-इंटेंसिटी हथियारों और विस्फोटकों को नियंत्रित तरीके से नष्ट किया.

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हथियारों को मणिपुर से जब्त किया गया था. (Photo- ITG)
हथियारों को मणिपुर से जब्त किया गया था. (Photo- ITG)

मणिपुर से बरामद किए गए भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटकों को दिल्ली में नष्ट किया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय सेना और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम के साथ मिलकर नरेला के टिकरी इलाके में इस कार्रवाई को अंजाम दिया. सुरक्षा को देखते हुए हथियारों को खुले और सुरक्षित इलाके में नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया.

जानकारी के मुताबिक, नष्ट किए गए हथियारों में रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और दूसरे सैन्य स्तर के विस्फोटक शामिल थे. ये हथियार मणिपुर में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों से जुड़े बताए जा रहे हैं. बरामद हथियार बेहद खतरनाक और संवेदनशील होने के कारण उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना जरूरी था.

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इस कार्रवाई में भारतीय सेना, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और FSL की विशेषज्ञ टीमों ने मिलकर काम किया. टीम ने पहले हथियारों और विस्फोटकों की जांच की और इसके बाद उन्हें नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. नष्ट किए गए हथियारों में AK सीरीज के दो राइफल, एम4 कार्बाइन और एसएलआर जैसे राइफल शामिल थे.

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मणिपुर से अरेस्ट दो संदिग्ध से बरामद हुए थे हथियार

सूत्रों के मुताबिक, इन हथियारों का कनेक्शन मणिपुर में गिरफ्तार किए गए दो संदिग्ध आतंकियों से सामने आया था. इनमें प्रतिबंधित संगठन कांगलेइपक कम्युनिस्ट पार्टी यानी KCP के एक शीर्ष कमांडर के शामिल होने की बात भी सामने आई है. हथियारों की बरामदगी के बाद एजेंसियां इनके नेटवर्क और सप्लाई चैन की जांच कर रही हैं.

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मणिपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का अभियान लगातार जारी है. इस साल के शुरुआती छह महीनों में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 1,422 हथियार और 1,137 विस्फोटक बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इनमें कितनी संख्या में हथियार नष्ट किए गए हैं, यह साफ नहीं है.

लूटे गए 70 फीसदी हथियारों को किया गया बरामद

जातीय हिंसा के दौरान लूटे गए हथियारों को वापस हासिल करने के लिए भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसे करीब 70 फीसदी हथियारों को अब तक बरामद किया जा चुका है. नरेला में हुई यह कार्रवाई इसी अभियान की अगली कड़ी मानी जा रही है. एजेंसियों का फोकस अब बरामद हथियारों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के साथ-साथ इनके पीछे मौजूद नेटवर्क तक पहुंचने पर भी है.

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