'चाचा और चच्चा देंगे सपा को गच्चा', अखिलेश के तंज पर बीजेपी का पलटवार

उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है. समाजवादी पार्टी जहां सत्ता में वापसी के लिए ताना-बाना बुनने में जुटी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में बने रहने की कवायद कर रही है. दोनों प्रमुख दलों के बीच दांव-पेच के साथ-साथ तीखी जुबानी जंग भी जारी है.

और पढ़ें

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज कसा था. इसके जवाब में बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए सपा और कांग्रेस के रिश्ते पर निशाना साधा है.

बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश यादव मौजूदा कांग्रेस गठबंधन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से बयान दिलवाकर सपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है. यही वजह है कि अखिलेश यादव नए सहयोगियों की तलाश में हैं, लेकिन सपा को उनके 'चाचा और चच्चा' ही सियासी गच्चा देंगे.

'चाचा और चच्चा देंगे सपा को गच्चा'

अखिलेश यादव के एनडीए में सीट बंटवारे वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अखिलेश इन दिनों कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को लेकर असहज हैं. कांग्रेस अपने सांसद इमरान मसूद के जरिए बयान दिलवाकर सपा पर दबाव बना रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव गठबंधन के नए साथियों की तलाश में हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों पर डोरे डाल रहे हैं.

Advertisement

बीजेपी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जानबूझकर अफवाहें फैला रहे हैं. उन्होंने सलाह दी कि अखिलेश को अपनी पार्टी के भीतर शिवपाल यादव की आजम खान के साथ हुई मुलाकात पर ध्यान देना चाहिए. त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि चाचा और चच्चा दोनों मिलकर सपा को गच्चा दे देंगे. उनका सीधा इशारा सपा नेता शिवपाल यादव (चाचा) और आजम खान (चच्चा) की ओर था.

बीजेपी सहयोगियां पर अखिलेश का तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव एनडीए के घटक दलों को लगातार निशाने पर ले रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दावा किया कि सूत्रों से मिली जानकारी स्वागत योग्य है कि बीजेपी अपनी संभावित हार और 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के दबाव के कारण अपने सहयोगियों को एकजुट रखने के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर काम कर रही है.

अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी अपने सहयोगियों में आरएलडी को 73, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल (एस) को 19 सीटें देने की योजना बना रही है.

अखिलेश यादव पर एनडीए के नेता हमलावर

खिलेश यादव के इस पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई हैय बीजेपी के साथ-साथ एनडीए के घटक दलों के नेता भी सपा पर हमलावर हैं. योगी सरकार में मंत्री और अपना दल (एस) के नेता आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती., वे जमीन पर जनता के बीच काम करने और अपने गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखते हैं.

Advertisement

आशीष पटेल ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने कहा कि शायद इसी हकीकत से परेशान होकर सपा नेतृत्व दूसरों की बातों को अफवाह बताते-बताते खुद अफवाहों का वाहक बनता जा रहा है. जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश देने जा रही है.

---- समाप्त ----