प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर भरा पानी, वाराणसी-हावड़ा रूट पर कई ट्रेन प्रभावित  

प्रयागराज में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पूर्वोत्तर रेलवे का रामबाग रेलवे स्टेशन तालाब में तब्दील हो गया है. स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर तीन फीट से अधिक पानी भर गया है, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह रोक दिया गया है और इन प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर शिफ्ट कर दिया गया है. वहीं, रेलवे प्रशासन ट्रैक से पानी निकालने के लिए पंपिंग सेट लगाकर जुटा हुआ है.



रामबाग रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल का आखिरी स्टेशन है, जहां से वाराणसी और हावड़ा रूट के लिए ट्रेनों का संचालन किया जाता है. ट्रैक पर भारी जलभराव के कारण ट्रेनों को रिशेड्यूल करना पड़ा है. इस व्यवस्था और ट्रैक पर पानी भरने से स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.



वहीं, रेलवे ट्रैक पर जमा पानी को निकालने के लिए रेलवे प्रशासन ने कई पंपिंग सेट लगाए हैं, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक पूरा पानी नहीं निकल पाया है. इस जलभराव को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. समाजवादी पार्टी ने रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार के विकास के दावों पर तंज कसा है.



रेलवे का कोई भी अधिकारी इस स्थिति पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. हालांकि, अधिकारियों का अनौपचारिक रूप से कहना है कि ट्रैक से पानी को जल्द-से-जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा. पानी हटते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर ट्रेनों का सामान्य संचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा.

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