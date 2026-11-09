IND vs NZ: गुरनूर और अंशुल का दिखा दम पर आकिब नबी ने किया निराश! दिग्गज ने बताई इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर और जाने-माने कमेंटेटर आकाश चोपड़ा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने भारत के युवा तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन का कच्चा-चिठ्ठा खोला और साथ ही आईपीएल और विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स के बीच के समीकरणों पर भी बड़ी बात कही.

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हालिया मुकाबलों में भारतीय युवा गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने गुरनूर बरार और अंशुल कंबोज की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि गुरनूर और अंशुल जैसे गेंदबाज व्हाइट-बॉल क्रिकेट में काफी आगे तक जा सकते हैं और उनके खेल में काफी दम है. अंशुल कंबोज के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि वह बल्लेबाजी में भी नंबर-8 पर आकर योगदान दे सकते हैं.

हालांकि, तेज गेंदबाज आकिब नबी को लेकर आकाश चोपड़ा की राय थोड़ी अलग और हैरान करने वाली रही. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से व्हाइट-बॉल क्रिकेट में आकिब को लेकर अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं.

क्या सिर्फ टेस्ट के लिए बने हैं आकिब?

आकाश के मुताबिक आकिब नबी मूल रूप से टेस्ट स्टाइल के गेंदबाज हैं. आकाश का मानना है कि आकिब को सफेद गेंद के फॉर्मेट में जबरदस्ती धकेलने के बजाय टेस्ट टीम में ही रखना चाहिए. जहां वह अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड जैसी टीमों के खिलाफ भी दो टेस्ट मैचों में 10 विकेट चटकाने का माद्दा रखते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह उनका निजी क्रिकेटिंग आंकलन है और वह चाहते हैं कि उनका यह अनुमान गलत साबित हो.

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IPL को लेकर कही ये बात

आकाश चोपड़ा ने आईपीएल की ताकत और विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स के रुतबे पर भी रोशनी डाली. उन्होंने कहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे ताकतवर और बड़ी लीग है. लेकिन इस टूर्नामेंट को चलाने और हाई-प्रोफाइल बनाए रखने के लिए हमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे प्रमुख देशों के बोर्ड्स की सहमति की जरूरत पड़ती ही है.

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उन्होंने पिछले साल का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे विदेशी बोर्ड्स अपने खिलाड़ियों को लेकर कड़े फैसले लेते हैं और आईपीएल फ्रेंचाइजी को उनके आगे झुकना पड़ता है. उन्होंने कहा कि विदेशी बोर्ड्स के पास इतनी ताकत होती है कि वे जरूरत पड़ने पर अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने से मना कर सकते हैं और बीसीसीआई भी इसमें ज्यादा दखल नहीं देती. इसलिए खिलाड़ियों को बैन करने जैसी बातें करना सही नहीं है और इन बोर्ड्स का अपना दबदबा आज भी कायम है.



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