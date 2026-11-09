दिवाली के दीयों से फर्श पर फैल गया तेल, पोछा लगाने के बाद भी नहीं जा रही चिकनाई? अपनाएं ये आसान ट्रिक, हो जाएगा साफ

दिवाली का त्योहार हो और घर में दीयों की रोशनी न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है. इस दिन लोग घर के कोने-कोने में दीये जलाते हैं, पूजा की थाली सजाते हैं और खूबसूरत रंगोली बनाकर घर को रोशन करते हैं. लेकिन कई बार दीयों में तेल भरते समय कुछ बूंदें फर्श पर गिर जाती हैं. शुरुआत में तो ये छोटी-सी बात लगती है, लेकिन जब तेल पर पैर पड़ता है तो चिकनाहट पूरे फर्श पर फैल जाती है.

और पढ़ें

शुरुआत में तो तेल की कुछ बूंदें नजरअंदाज हो जाती हैं, लेकिन असली परेशानी तब होती है जब उन पर किसी का पैर पड़ जाता है. तेल पूरे फर्श पर फैल जाता है और देखते ही देखते जमीन चिपचिपी हो जाती है. ऐसे में आप चाहे कितनी बार भी पोछा लगा लें, चिकनाहट आसानी से पीछा नहीं छोड़ती. कई बार साबुन और पानी से सफाई करने पर भी फर्श पर फिसलन बनी रहती है. अगर दिवाली की सफाई के दौरान आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होकर बार-बार पोछा लगाने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बाजार से कोई महंगा क्लीनर खरीदने या ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. रसोई में रखे आटे की मदद से आप इस चिपचिपाहट को साफ कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि दीयों से गिरे तेल को आप कैसे साफ करें और फर्श को दोबारा चमकदार और साफ कैसे किया जा सकता है.



फर्श पर गिर जाए दीयों का तेल तो सबसे पहले करें ये काम

अगर दीये में तेल भरते समय या उसे जलाते वक्त फर्श पर तेल गिर जाए, तो तुरंत कपड़े या पोछे से साफ करने की गलती न करें. ऐसा करने से तेल एक जगह साफ होने के बजाय आसपास फैल सकता है. सबसे पहले तेल को सोखना जरूरी है.



आटे से मिनटों में दूर होगी फर्श की चिपचिपाहट



1. तेल वाली जगह पर डालें आटा: जहां भी फर्श पर तेल गिरा है, उस जगह पर थोड़ा-सा गेहूं का आटा या चोकर छिड़क दें. ध्यान रखें कि तेल पूरी तरह ढक जाए.

Advertisement

2. कुछ देर ऐसे ही छोड़ दें: आटे को 5 से 10 मिनट तक तेल वाली जगह पर लगा रहने दें. यह तेल को अपने अंदर सोखने में मदद करेगा. धीरे-धीरे आटा गीला और भारी होने लगेगा.

3. आटे को समेटकर फेंक दें: जब आटा तेल सोख ले, तो उसे टिश्यू पेपर, पुराने कार्ड या किसी दूसरे साधन की मदद से इकट्ठा कर लें. इसके बाद उसे कूड़ेदान में डाल दें.

4. आखिर में करें फर्श की सफाई: अब उस जगह को हल्के गीले कपड़े से साफ करें. जरूरत पड़ने पर थोड़ा डिशवॉश लिक्विड मिलाकर भी पोंछ सकते हैं. आखिर में साफ पानी से कपड़ा निचोड़कर दोबारा पोंछें और फर्श को सूखने दें.

कपड़ों पर दीयों का तेल लग जाए तो क्या करें?

दिवाली पर पूजा करते समय या दीये सजाते वक्त कई बार कपड़ों पर भी तेल की बूंदें गिर जाती हैं. ऐसे में तुरंत कपड़े को पानी में भिगोने के बजाय ये तरीका अपनाएं.

सबसे पहले तेल के दाग वाली जगह पर थोड़ा टैल्कम पाउडर छिड़क दें.

इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही लगा रहने दें, ताकि पाउडर तेल को सोख सके.

अब पाउडर को हल्के हाथों से झाड़ दें.

इसके बाद कपड़े पर थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट लगाकर नॉर्मल तरीके से धो लें.



इन बातों का भी रखें ध्यान

फर्श पर गिरे तेल को सीधे पोछे से साफ न करें. तेल वाली जगह पर ज्यादा पानी डालने से बचें, इससे फिसलने का खतरा बढ़ सकता है. आटा और तेल का मिश्रण अच्छी तरह हटाने के बाद ही फर्श पर गीला कपड़ा लगाएं. सफाई के बाद फर्श को पूरी तरह सूखने दें, ताकि किसी का पैर फिसलने का डर न रहे.

---- समाप्त ----