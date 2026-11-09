ब्लैक टक्सीडो में ऋतिक का जलवा...दुनिया की खूबसूरत हसीनाओं के साथ दिखे 'ग्रीक गॉड'

7 नवंबर की शाम को आयोजित हुए दुनिया के सबसे खास सांस्कृतिक आयोजनों में से एक, 15वें 'LACMA आर्ट + फिल्म गाला' के रेड कार्पेट पर कदम रखकर बॉलीवुड के 'ग्रीक गॉड' ऋतिक रोशन ने इतिहास रच दिया है. वे इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर शिरकत करने वाले पहले भारतीय एक्टर बन गए हैं.

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इस शानदार कार्यक्रम में लियोनार्डो डिकैप्रियो और ईवा चाउ ने सह-अध्यक्षता की, जहां फिल्म, कला और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए हॉलीवुड से लेकर दुनिया भर की तमाम दिग्गज हस्तियां एक छत के नीचे जमा हुईं.

ऋतिक ने 'नमस्ते' से जीता दिल

इस भव्य शाम में ऋतिक रोशन का लुक देखने लायक था. वे इटैलियन लग्जरी ब्रांड 'ब्रूनेलो कुसिनेली' के खास तौर पर तैयार किए गए ऑल-ब्लैक टक्सीडो में बेहद हैंडसम और सोफिस्टिकेटेड लग रहे थे. आपको बता दें कि यह ब्रांड 'मानवतावादी पूंजीवाद' (humanistic capitalism) की सोच पर काम करता है, जो कारीगरों के सम्मान, उन्हें उचित वेतन देने और पर्यावरण की देखभाल को प्राथमिकता देता है.

LACMA (लॉस एंजिल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट) के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किए गए वीडियो में ऋतिक ने रेड कार्पेट पर फोटोग्राफरों का स्वागत पारंपरिक तरीके से 'नमस्ते' बोलकर किया, जिसने हर भारतीय का दिल जीत लिया. ऋतिक काफी हैंडसम लग रहे थे. जानकारी के लिए बता दें कि .ऋतिक को मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भी मिल चुका है. इस इवेंट में भारतीय मूल की निर्माता, वेंचर कैपिटलिस्ट और 'इंटरनेशनल एमी बोर्ड' की सदस्य कविता गुप्ता ने उनकी मेजबानी की.

लियोनार्डो से लेकर किम कार्दशियन का जलवा

लॉस एंजिल्स में हुए इस शानदार चैरिटी गाला में सिनेमा और फैशन जगत के कई बड़े नाम शामिल हुए. कार्यक्रम की सह-अध्यक्षता ऑस्कर विजेता एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और LACMA की ट्रस्टी ईवा चाउ ने की, जो साल 2011 में इस गाला की शुरुआत से लगातार इसका नेतृत्व कर रहे हैं. इस शाम टॉम हैंक्स, टिमोथी शैलेमेट, निकोल किडमैन, एंड्रयू गारफील्ड, अन्या टेलर-जॉय, रूफस सीवेल, एशले पार्क, जेसिका विलियम्स, मोनिका बारबारो, जूलिया गार्नर, वायोला डेविस और ऑस्कर विजेता मिशेल योह जैसे तमाम हॉलीवुड दिग्गज नजर आए.

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इनके अलावा काइली जेनर, किम कार्दशियन और पेरिस हिल्टन जैसे सितारे भी इस इवेंट का हिस्सा बने.

के-पॉप सितारों की चमक

यह आयोजन सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें वैश्विक मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की.पॉपुलर के-पॉप ग्रुप 'ब्लैकपिंक' की रोज़ (Rosé) ने 'सेंट लॉरेंट' की खूबसूरत ड्रेस पहनकर महफिल की रौनक बढ़ाई, वहीं 'एस्पा' समूह की सदस्य निंगनिंग भी इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर नजर आईं.

मेहमानों ने कलाकार क्रिस बर्डन द्वारा बनाई गई मशहूर 'अर्बन लाइट' कलाकृति के सामने जमकर तस्वीरें खिंचवाईं. इस बार फिल्म निर्माण और कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए 'ड्यून' के निर्देशक डेनिस विलेन्यूवे और कलाकार विजा सेल्मिन्स को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

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