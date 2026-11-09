जेलेंस्की ने बयां किया युद्ध का हाल... PM मोदी ने फोन पर की बात, बोले- बातचीत से निकलना चाहिए हल

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की. इस दौरान जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना नजरिया शेयर किया. पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए योगदान देने की भारत की तत्परता जताई..
पीएम मोदी ने भारत के ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच को दोहराया और भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही निकाला जाना चाहिए.
दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के आपसी फायदे के लिए कई क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की.
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