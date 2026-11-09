जेलेंस्की ने बयां किया युद्ध का हाल... PM मोदी ने फोन पर की बात, बोले- बातचीत से निकलना चाहिए हल

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की. इस दौरान जेलेंस्की ने जारी संघर्ष से जुड़े हालिया घटनाक्रम पर अपना नजरिया शेयर किया. पीएम मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए योगदान देने की भारत की तत्परता जताई..

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पीएम मोदी ने भारत के ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच को दोहराया और भारत का रुख साफ करते हुए कहा कि संघर्ष का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए ही निकाला जाना चाहिए.

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के लोगों के आपसी फायदे के लिए कई क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा की.

A press release by Prime Minister's Office reads, "Prime Minister Shri Narendra Modi had a telephone conversation today with H.E. Mr. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine. President Zelenskyy shared his perspective on recent developments related to the ongoing conflict. Prime Minister reaffirmed India’s human-centric approach and reiterated India’s consistent position that the conflict must be resolved through dialogue and diplomacy. He conveyed India’s readiness to contribute to all efforts aimed at peaceful resolution of the conflict.The two leaders also discussed measures to further strengthen India-Ukraine bilateral cooperation in various sectors for the mutual benefit of the two peoples." — Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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