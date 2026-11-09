आतंक के आका हाफिज सईद की फिर थू-थू... संसदीय उपचुनाव में पार्टी को मिली शिकस्त, PML-N से मुंह की खाई

आतंक के आका और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान में बड़ा झटका लगा है. हाफिज की पार्टी पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग (पीएमएमएल), सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) से संसदीय उपचुनाव हार गई है.

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यह उपचुनाव रविवार को पंजाब के गुजरांवाला जिले की NA-77 सीट पर हुआ था. यह सीट सांसद महमूद बशीर विर्क की मौत के बाद खाली हुई थी, और यह इलाका लाहौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है.

सोमवार को चुनाव आयोग के घोषित नतीजों के मुताबिक, हाफिज सईद की पार्टी 'पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग' के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम गुज्जर को 30,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि PML-N के राशिद बशीर विर्क को 43,000 से अधिक वोट मिले.

वहीं, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ', 'पाकिस्तान पीपल्स पार्टी' और 'जमात-ए-इस्लामी' ने इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे.

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जानकारी के मुताबिक, इस उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत भी काफी कम रहा. एक गांव में ग्रामीणों ने पूरी तरह से वोटिंग का बहिष्कार किया. वहीं, चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में पीएमएल-एन की पांच महिला सांसदों को एक्सप्लेनेशन नोटिस भी जारी किए गए हैं.

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दूसरी तरफ, पीएमएमएल ने सत्ताधारी पीएमएल-एन पर बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजों को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है. हाफिज की पार्टी ने 2024 के आम चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वह एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी.



बता दें, प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा का संस्थापक हाफिज सईद पहले मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़ा था, जिसके बाद पीएमएमएल उसके नए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरी.

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