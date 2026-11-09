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FII भी लौटे... निफ्टी फिर 25 हजार के पार, बाजार में एक हफ्ते से दिवाली!

Banking Stocks Rally: पिछले करीब एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है, निफ्टी-सेंसेक्स में इस दौरान 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है. जबकि अमेरिकी बाजार में इस दौरान दबाव देखने को मिला है.

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शेयर बाजार में सोमवार को भी तेजी. (Photo: AI)
शेयर बाजार में सोमवार को भी तेजी. (Photo: AI)

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को तेजी के साथ बंद हुए. इससे पहले रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद बाजार गिरकर बंद हुआ था. सोमवार को तेजी के बीच निवेशकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि निफ्टी 50 एक बार फिर 25,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर ऊपर बंद होने में कामयाब रहा. निफ्टी की एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स (Sensex) 107.25 प्वाइंट्स यानी 0.13% की बढ़त के साथ 81,106.65 पर बंद हुआ. 

दरअसल, सोमवार को बाजार की शुरुआत अच्छी रही थी. निफ्टी 50 ने 25,076 के स्तर पर ओपनिंग हुई और सत्र के दौरान उतार-चढ़ाव के बाद आखिर में 0.23% की तेजी के साथ 25,044 के स्तर पर बंद हुआ. इसी तरह, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स भी हरे निशान में बंद हुआ. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स में 0.55% की तेजी दर्ज की गई, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स भी 0.10% की हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ. 

किन शेयरों में रही सबसे ज्यादा तेजी?
सोमवार को कारोबार में बैंकिंग, रियल्टी और चुनिंदा कंज्यूमर शेयरों ने बाजार को संभालने में अहम भूमिका निभाई. एसबीआई और Trent इस तेजी के सबसे बड़े अगुवा रहे, जिन्होंने इंडेक्स को ऊपर खींचने में मदद की. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक में सबसे अधिक 3.73% की जोरदार तेजी दर्ज की गई. 

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इसके अलावा निफ्टी फार्मा (1.65%), निफ्टी बैंक (1.51%), निफ्टी रियल्टी (0.77%) और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज (0.75%) हरे निशान में बंद हुए. बाजार में कुल मिलाकर तेजी रहने के बावजूद कुछ प्रमुख शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया, टाटा स्टील (Tata Steel) के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.82% की गिरावट दर्ज की गई. एचसीएल टेक (HCL Tech) में 2.43% की कमजोरी देखने को मिली. इनके अलावा आईटीसी (ITC) में 1.65% और बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance) में 1.57% की गिरावट दर्ज की गई. 

वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच भारत में तेजी

विशेषज्ञों का मानना है कि निचले स्तरों पर निवेशकों की ओर से की गई 'बॉटम फिशिंग'और बैंकिंग शेयरों में आई मजबूत लिवाली के दम पर बाजार ने वापसी की है. हालांकि, वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक संकेतों और विदेशी निवेशकों (FPIs) के रुख को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है. 

बता दें, पिछले करीब एक हफ्ते से भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी देखी जा रही है, निफ्टी-सेंसेक्स में इस दौरान 10 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है. नवंबर में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में लगभग 40,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने एक साल से भी अधिक समय के बाद एक हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा निवेश किया है. 

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वहीं अमेरिकी बाजार में इस दौरान दबाव देखने को मिला है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर होने वाले खर्च और अमेरिकी चुनावों के नतीजों को लेकर बनी चिंताओं के कारण ग्लोबल बाजारों में और खासकर AI, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली आई.  
 

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

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