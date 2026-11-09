IND vs NZ: हैमिल्टन में जमकर बोलता है रोहित शर्मा का बल्ला! क्या कीवी धरती पर करेंगे शतक का सूखा खत्म?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज का अगला मुकाबला 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर खेला जाना है. शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना चुकी है.

और पढ़ें

ऐसे में जब टीम इंडिया तीसरे मैच में सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी तो सबकी नजरें स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर होंगी. कीवी सरजमीं पर रोहित शर्मा का बल्ला आम तौर पर कैसा बोलता है और हैमिल्टन के मैदान पर उनके आंकड़े क्या कहते हैं, आइए इस पर एक नजर डालते हैं.

हैमिल्टन का सेडन पार्क मैदान वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के लिए काफी मुफीद रहा है. इस मैदान पर रोहित के आंकड़े देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी बेहतर हैं. रोहित ने हैमिल्टन में कुल 5 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें 4 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है.

इन 4 पारियों में उन्होंने 42.50 की शानदार औसत से कुल 170 रन बनाए हैं. इस मैदान पर उनका सबसे बड़ा स्कोर 79 रन है. रोहित ने हैमिल्टन के मैदान पर 2 अर्धशतक जड़े हैं, हालांकि वह इनमें से किसी भी पारी को शतक में नहीं बदल पाए और एक बार शून्य (डक) पर भी आउट हुए हैं.

Advertisement

अगर न्यूजीलैंड की पूरी सरजमीं पर रोहित के कुल वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने 14 मैचों में 36.42 की औसत से 437 रन बनाए हैं. इसके मुकाबले हैमिल्टन में उनका 42.50 का औसत काफी बेहतर माना जाता है, जो यह साबित करता है कि सेडन पार्क की पिच उन्हें रास आती है.

हालांकि, एक दिलचस्प बात यह है कि इतने मुकाबले खेलने के बावजूद रोहित के बल्ले से कीवी धरती पर आज तक कोई वनडे शतक नहीं निकला है. उनके नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो अर्धशतक जरूर हैं, लेकिन वह तीन अंकों के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं.

ये भी पढ़ें- IND vs NZ: कप्तान शुभमन गिल ने टपकाया बेहद आसान सा कैच, फिर जो हुआ, उसे देख केएल राहुल भी रह गए दंग!

तीसरे वनडे में सीरीज सीरीज जीतने का मौका

भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है. अब हैमिल्टन के मैदान पर होने वाले तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होगा. हालांकि इस दौरे पर अभी तक रोहित के बल्ले से बड़े रन नहीं निकले हैं और उन्होंने दो मैचों में केवल 23 रन ही बनाए हैं, लेकिन हैमिल्टन के उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए फैन्स को उम्मीद है कि 'हिटमैन' इस मैदान पर अपनी खोई हुई फॉर्म वापस पाएंगे और एक बड़ी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे.



---- समाप्त ----