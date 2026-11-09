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दिवाली के दिन पति-पत्नी ने एक साथ लगाई फांसी, अगस्त में हुई थी शादी; दोनों का था दूसरा विवाह

नागपुर में दिवाली के दिन टीचर दंपती मनीष और सोनाली गणवीर घर में मृत मिले. दोनों ने अगस्त में दूसरी शादी की थी. पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है.

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दोनों गढ़चिरौली के निजी स्कूल में थे टीचर.(Photo:ITG)
दोनों गढ़चिरौली के निजी स्कूल में थे टीचर.(Photo:ITG)

महाराष्ट्र के नागपुर में दिवाली के दिन एक पति-पत्नी की मौत से परिवार में मातम छा गया. रविवार सुबह दोनों अपने घर में मृत मिले. पुलिस के मुताबिक, दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की. मृतकों की पहचान मनीष और सोनाली गणवीर के रूप में हुई है. दोनों पेशे से शिक्षक थे और गढ़चिरौली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे.

दोनों की शादी इसी साल अगस्त में हुई थी. यह उनका दूसरा विवाह था. फिलहाल आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है.

रिश्तेदार पहुंचे तो नहीं खुला दरवाजा

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जानकारी के मुताबिक, दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए मनीष और सोनाली नागपुर स्थित अपने घर आए हुए थे. रविवार सुबह उनके रिश्तेदार घर पहुंचे.काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद रिश्तेदारों ने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो दोनों के शव दिखाई दिए. घटना की सूचना पुलिस को दी गई.पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

अगस्त में की थी कोर्ट मैरिज

बेलतरोड़ी पुलिस के मुताबिक, मनीष और सोनाली दोनों का दूसरा विवाह था. दोनों ने इसी साल अगस्त में कोर्ट मैरिज की थी. वे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे.

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पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों ने यह कदम क्यों उठाया.फिलहाल इस संबंध में कोई साफ वजह सामने नहीं आई है.

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

बेलतरोड़ी पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर रविंद्र नाईकवाड ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस दोनों के पारिवारिक और व्यक्तिगत पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना से जुड़ी परिस्थितियां साफ हो सकेंगी.
 

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