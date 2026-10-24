IND vs NZ: तिलक-नीतीश ने बल्ले से मचाई तबाही, न्यूजीलैंड के जबड़े से छीनी जीत, किया कुछ ऐसा कि पलट गया मैच!

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लैन फिलिप्स (70) और बेवन जैकोब (58) की धमाकेदार पारियों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे.

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जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर एक समय लड़खड़ा गया था, लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने कीवी टीम के जबड़े से जीत छीन ली. एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी पीछे रह गई है.

181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम एक वक्त संकट में दिख रही थी और मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड की पकड़ में जाता दिख रहा था. लेकिन तभी मैदान पर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी का तूफान आया.

आखिर कब और कहां बदला मैच?

दोनों ने महज 30 गेंदों में 59 रनों की आतिशी और नाबाद साझेदारी करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए. तिलक वर्मा ने महज 26 गेंदों में 51 रनों की तूफानी हाफ सेंचुरी जड़ी तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े नीतीश कुमार रेड्डी ने सिर्फ 13 गेंदों में 26 रनों की बेखौफ पारी खेलकर आग में घी का काम किया. यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पाइंट साबित हुआ. जहां दूसरे बल्लेबाज शॉट लगाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच का रुख ही पलट कर रख दिया.

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𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 🫡 An absolute thriller at Hagley Oval as #TeamIndia secure a breathtaking victory to go 2-0 up in the series 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/EA8Z37JBeG — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

जब दबाव सबसे ज्यादा था, तब तिलक और नीतीश ने क्रीज पर उतरते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू किए, जिससे कीवी गेंदबाज अपनी दिशा भटक गए. 19.5 ओवर में 6 विकेट खोकर भारत ने 181 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली.

इससे पहले, भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में झटके देकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था. लेकिन इसके बाद ग्लैन फिलिप्स (43 गेंदों में 70 रन) और बेवन जैकोब (46 गेंदों में 58 रन) के बीच हुई मजबूत साझेदारी ने कीवी टीम को 180 रन के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया.

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