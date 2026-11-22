Vastu Tips: घर में खाना खाने के लिए अक्सर लोग जगह का चुनाव अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं. कभी टीवी देखते हुए बिस्तर पर बैठकर खाना खा लेते हैं, तो कभी जल्दबाजी में रसोई की चौखट या दरवाजे के पास ही भोजन करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में भोजन करने की जगह को लेकर भी कुछ खास नियम बताए गए हैं?

और पढ़ें

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, भोजन केवल शरीर की भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि इसे अन्न और मां अन्नपूर्णा से जोड़कर भी देखा जाता है. यही वजह है कि भोजन करते समय जगह की साफ-सफाई, दिशा और आसपास के वातावरण का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि गलत जगह पर बैठकर भोजन करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है. आइए जानते हैं घर की ऐसी 5 जगहों के बारे में, जहां बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए.

1. बिस्तर पर बैठकर न करें भोजन

आजकल की व्यस्त जीवनशैली में कई लोगों को बिस्तर पर बैठकर खाना खाने की आदत हो गई है. खासकर टीवी या मोबाइल देखते हुए लोग अपनी प्लेट लेकर बेड पर बैठ जाते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में इस आदत को अच्छा नहीं माना गया है.

Advertisement

मान्यता है कि बिस्तर का संबंध आराम और नींद से होता है. ऐसे में यहां बैठकर भोजन करने से घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है. कुछ धार्मिक मान्यताओं में इसे आर्थिक परेशानियों और मानसिक अशांति से भी जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा बिस्तर पर खाने से खाने के टुकड़े गिरने और गंदगी फैलने की आशंका भी रहती है.

2. घर के मुख्य दरवाजे पर बैठकर न खाएं खाना

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि इसी स्थान से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. ऐसे में मुख्य दरवाजे की चौखट पर बैठकर भोजन करना शुभ नहीं माना जाता.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसा करने से घर की सुख-शांति और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. इसलिए भोजन के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए, जहां लोगों की आवाजाही कम हो और आप आराम से बैठकर खाना खा सकें.

3. रसोई की चौखट पर बैठकर न करें भोजन

घर में रसोई को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है. यहां भोजन तैयार किया जाता है, इसलिए इस जगह की साफ-सफाई और व्यवस्था का विशेष महत्व होता है. वास्तु के अनुसार, रसोई के दरवाजे या चौखट पर बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए.

Advertisement

मान्यता है कि चौखट पर बैठकर भोजन करने से घर की ऊर्जा का संतुलन प्रभावित हो सकता है. इसके अलावा रसोई के दरवाजे पर बैठने से आने-जाने में भी परेशानी होती है. बेहतर है कि भोजन करने के लिए रसोई के अंदर या डाइनिंग एरिया में एक निश्चित जगह तय करें.

4. अंधेरे या कम रोशनी वाली जगह पर न खाएं खाना

वास्तु शास्त्र में भोजन करते समय पर्याप्त रोशनी होने को भी जरूरी माना गया है. अंधेरे या कम रोशनी वाली जगह पर बैठकर भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि ऐसी जगह पर भोजन करने से मन में नकारात्मकता और बेचैनी बढ़ सकती है.

व्यावहारिक तौर पर भी पर्याप्त रोशनी में खाना खाने से भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई का ध्यान रखना आसान होता है. इसलिए कोशिश करें कि जहां भी भोजन करें, वहां पर्याप्त रोशनी हो और आसपास का वातावरण साफ-सुथरा रहे.

5. बाथरूम के पास बैठकर न करें भोजन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बाथरूम के आसपास बैठकर भोजन करना भी अशुभ माना जाता है. बाथरूम का इस्तेमाल साफ-सफाई और निजी स्वच्छता से जुड़ा होता है, इसलिए भोजन करने की जगह इससे अलग होनी चाहिए.

धार्मिक मान्यताओं में इसे भोजन की पवित्रता के विपरीत माना गया है. वहीं स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिहाज से भी बाथरूम के पास खाना खाने से बचना बेहतर है. घर में भोजन करने के लिए हमेशा ऐसी जगह चुनें जो साफ हो और जहां पर्याप्त हवा आती हो.

Advertisement

वास्तु के अनुसार किस दिशा में मुंह करके खाना चाहिए?

वास्तु शास्त्र में केवल भोजन करने की जगह ही नहीं, बल्कि बैठने की दिशा को भी महत्वपूर्ण बताया गया है. मान्यता के अनुसार, भोजन करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना शुभ माना जाता है.

- पूर्व दिशा: इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना स्वास्थ्य और सकारात्मकता के लिए अच्छा माना जाता है.

- उत्तर दिशा: वास्तु मान्यताओं में उत्तर दिशा को सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

- दक्षिण दिशा: कुछ वास्तु मान्यताओं में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से बचने की सलाह दी जाती है.

भोजन करते समय इन छोटी-छोटी बातों का भी रखें ध्यान

वास्तु के अलावा भोजन से जुड़ी कुछ अच्छी आदतें भी अपनानी चाहिए. खाना खाने से पहले हाथ धोएं और भोजन करने की जगह को साफ रखें. टूटे या चटके हुए बर्तनों में खाना खाने से बचें. भोजन को प्लेट या थाली में रखकर आराम से बैठकर खाएं. खाते समय मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर रखें, ताकि आप भोजन पर ध्यान दे सकें.

---- समाप्त ----