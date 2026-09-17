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IND vs AFG: बिना वैभव सूर्यवंशी के निकल गई पूरी सीरीज, दिल्ली के दर्शकों की ख्वाहिश रह गई अधूरी

क्रिकेट की दुनिया के नए स्टार बन चुके वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखा गया है. तीसरे टी20 में हर किसी को उम्मीद थी कि वैभव प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

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वैभव को फिर नहीं मिला मौका. (PHOTO: PTI)
वैभव को फिर नहीं मिला मौका. (PHOTO: PTI)

भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैन्स के बीच चर्चाएं जोरों पर है. अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहले दो मुकाबलों में वैभव को खेलने का मौका नहीं मिला था. 

क्रिकेट फैन्स को उम्मीद थी कि वैभव पहले मैच से ही टीम का हिस्सा होंगे. वैभव की एक झलक पाने को बड़ी तादाद में फैन्स स्टेडियम पहुंचे थे. लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ लगी. लेकिन हद तो तब हो गई जब वैभव को तीसरे टी20 में भी प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया.

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले दो मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए थे. दिल्ली के क्रिकेट फैन्स इस तूफानी बल्लेबाज के छक्के देखने के लिए आए थे. हर किसी की जुबान पर बस वैभव का ही नाम था, लेकिन जब प्लेइंग इलेवन का ऐलान हुआ तो वैभव का नाम उसमें नहीं था.

बेहद कम उम्र में बनाई पहचान

वैभव ने पिछले साल यानी आईपीएल 2025 के आखिरी मैचों से अपनी पहचान बनाई और फिर अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक शानदार पारी खेलकर खुद को साबित किया. इसके बाद आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए उन्होंने दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का निडरता से सामना किया और टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. 

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राशिद ने जमकर की तारीफ

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान ने भी इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की है. राशिद ने वैभव के निडर अंदाज, सही शॉट चुनने की समझ और उनकी ताकत की सराहना की. उन्होंने एक बड़े मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि वह एकदम बेखौफ क्रिकेट खेलता है. 

उसे अपने शॉट्स पर पूरा भरोसा है और किसी भी टीम या गेंदबाज के खिलाफ उसका गेम प्लान बिल्कुल साफ होता है. इतनी कम उम्र में खेल की ऐसी समझ बहुत कम देखने को मिलती है, यह समय के साथ आती है, लेकिन वैभव में यह पहले से मौजूद है. उसके अंदर जो ताकत और आंखों-हाथों का तालमेल है, वह उसे बाकी खिलाड़ियों से बिल्कुल अलग बनाता है. वह भगवान का दिया हुआ एक खास टैलेंट है.

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