सोनू निगम ने सलमान खान की सिंगिंग का उड़ाया मजाक? सिंगर ने दी सफाई

सोनू निगम ने एक वायरल वीडियो पर रिएक्शन दिया है, जिसमें वे सलमान खान के गाने 'मैं हूं हीरो तेरा' पर तंज कसते हुए दिख रहे थे. यह क्लिप तब सामने आई जब सलमान खान फिल्म्स के सोशल मीडिया पोस्ट में गाने की 10वीं सालगिरह मनाते हुए संगीतकार अमाल मलिक का नाम नहीं दिया गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया.

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एडिट किए गए वीडियो में, सोनू चेहरे बनाते हुए दिखते हैं जबकि सलमान गाना गा रहे होते हैं, और उसके बाद वे ऐसी बातें कहते हैं जिनसे लगता है कि वे सुपरस्टार की सिंगिंग की आलोचना कर रहे हैं. हालांकि, सोनू ने अब स्पष्ट किया है कि वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया था. इंस्टाग्राम पर क्लिप शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी असली रिएक्शन पाकिस्तानी गायिका हादिया हाशमी की परफॉर्मेंस पर थी.

सोनू निगम ने दी सफाई

एडिट किए गए वीडियो में सलमान खान टीवी पर 'मैं हूं हीरो तेरा' गाते हुए दिखते हैं, जबकि सोनू निगम चेहरे बनाते और अपना माथा पकड़ते हुए रिएक्शन देते दिखते हैं फिर उन्हें यह कहते हुए सुना जाता है, 'मैंने कई दिनों बाद कुछ अच्छा सुना, और इसने मेरा होश उड़ा दिया. अगर मैं किसी को इस तरह गाते हुए सुनूंगा तो रो पड़ूंगा.' बाद में इस क्लिप को ऐसे टेक्स्ट के साथ शेयर किया गया जिससे लगा कि सोनू सलमान की गायकी का मज़ाक उड़ा रहे हैं.

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सोनू ने इंस्टाग्राम पर वायरल क्लिप को रीपोस्ट करके इस पर बात की और बताया कि इसे गलत संदर्भ बनाने के लिए एडिट किया गया था. उन्होंने लिखा, 'इंटरनेट पर कुछ भी हो सकता है और मुझे यह एडिटेड वीडियो मिला. यह एक छोटी पाकिस्तानी गायिका की परफॉर्मेंस पर मेरा रिएक्शन था.' उनकी यह सफाई तब आई जब सलमान के 'मैं हूं हीरो तेरा' गाने को लेकर चल रही चर्चा के बीच यह क्लिप चर्चा में आ गई.

सिंगर अनीश मैथ्यू ने भी कमेंट्स में वीडियो के असली संदर्भ के बारे में बताया. उन्होंने याद दिलाया कि सोनू युवा पाकिस्तानी गायिका हादिया हाशमी की 'नेस्कैफे बेसमेंट' के गाने 'बोल हू' में अपनी हिस्सेदारी वाली गायकी पर रिएक्शन दे रहे थे.

'मैं हूं हीरो तेरा' विवाद क्या है?

यह वायरल वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब सलमान खान और अमाल मलिक 'मैं हूं हीरो तेरा' गाने के क्रेडिट विवाद के केंद्र में हैं. हाल ही में सलमान खान फिल्म्स ने 'हीरो' फिल्म के गाने के 10 साल पूरे होने पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें सलमान की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था.

इस गाने को अमाल ने कंपोज़ किया था, जबकि ओरिजिनल वर्जन में सलमान ने अपनी आवाज दी थी और अरमान मलिक ने इसका रीप्राइज़ वर्जन गाया था. हालांकि, सलमान खान फिल्म्स के शुरुआती सोशल मीडिया पोस्ट में अमाल को कंपोजर के तौर पर क्रेडिट नहीं दिया गया था. इस चूक के बाद अमाल ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट पर सवाल उठाए. बाद में पोस्ट को एडिट करके उसमें अमाल का क्रेडिट शामिल किया गया. लेकिन विवाद जारी रहा क्योंकि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सिंगर की टिप्पणियों की आलोचना की, जबकि अमाल और अरमान ने अपना पक्ष रखा.

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