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ट्रेन के AC वेंट का ग्रिल खोला तो क्या-क्या मिला? VIDEO ने यात्रियों के सिविक सेंस पर उठाए सवाल

ट्रेन में AC कम चलने या हवा कम आने की शिकायत तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे यात्रियों की अपनी हरकत भी वजह हो सकती है? वायरल वीडियो में AC वेंट का ग्रिल खोला गया तो अंदर जो मिला, उसने ट्रेन की सफाई और यात्रियों के सिविक सेंस पर नई बहस छेड़ दी.

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वीडियो को X यूजर सुभोजित दास ने शेयर किया है (Photo:X/@SantaniSubhajit)
वीडियो को X यूजर सुभोजित दास ने शेयर किया है (Photo:X/@SantaniSubhajit)

भारतीय ट्रेनों में सफर के दौरान आपने भी कई ऐसे नजारे देखे होंगे, जिन्हें देखकर यही लगता है कि कुछ यात्रियों में सिविक सेंस की कमी है. सीट पर कचरा फेंकना, सामान जरूरत से ज्यादा फैलाना या दूसरे की रिजर्व सीट पर बैठ जाना... ये ऐसी चीजें हैं, जिनसे रेलवे यात्री अक्सर परेशान रहते हैं.

दूसरी तरफ यात्रियों की शिकायत भी रहती है कि रेलवे उन्हें बेहतर सुविधाएं नहीं दे रहा. खासकर AC को लेकर कई बार यात्री शिकायत करते हैं कि कोच में पर्याप्त ठंडक या हवा नहीं मिल रही.

लेकिन सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो ने इस पूरे मुद्दे का दूसरा पहलू दिखाया है. एक शख्स ने ट्रेन के AC वेंट का ग्रिल खोला तो उसके अंदर चिप्स के रैपर, चाय के कप, प्लास्टिक के पैकेट और दूसरे कचरे का ढेर मिला. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने यात्रियों की जिम्मेदारी और सिविक सेंस पर सवाल उठाए हैं.

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AC वेंट का ग्रिल खोला तो रह गया दंग

वीडियो को एक्स यूजर सुभोजित दास ने शेयर किया है. इसमें एक शख्स स्क्रूड्राइवर की मदद से ट्रेन के AC वेंट का ग्रिल खोलता दिखाई देता है.ग्रिल खुलते ही अंदर का नजारा हैरान करने वाला था. संकरी जगह में चिप्स के रैपर, इस्तेमाल किए हुए चाय के कप, प्लास्टिक के पैकेट और दूसरे कचरे का ढेर जमा था.यानी जिस जगह से कोच में हवा का सर्कुलेशन होना चाहिए था, वहां कचरा भरा हुआ था.

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देखें वीडियो

जहां हवा आनी थी, वहां बना दिया कूड़ेदान

वीडियो में शख्स कपड़े की मदद से वेंट की सफाई करता है. वह अंदर फंसे कचरे को एक-एक करके बाहर निकालता है.वीडियो शेयर करने वाले सुभोजित दास ने दावा किया कि कुछ यात्री डस्टबिन का इस्तेमाल करने के बजाय ट्रेन के अलग-अलग हिस्सों में कचरा डाल देते हैं. इसके बाद जब ट्रेन की कोई सुविधा ठीक से काम नहीं करती, तो शिकायत भी की जाती है.

हालांकि, यह दावा उस वीडियो को शेयर करने वाले व्यक्ति का है. वायरल वीडियो से यह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं होती कि अंदर का पूरा कचरा यात्रियों ने ही फेंका था या यह कितने समय से वहां जमा था.

वीडियो देख लोगों ने सुनाए अपने अनुभव

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने ट्रेनों में गंदगी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने यात्रियों को सीट के नीचे और दूसरी जगहों पर कचरा छिपाते हुए देखा है.वहीं, कुछ यूजर्स ने ट्रेनों में छोटे और आसानी से पहुंच वाले डस्टबिन लगाने की मांग की. उनका कहना था कि अगर यात्रियों को कचरा फेंकने के लिए सुविधाजनक जगह मिले, तो ऐसी समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है.एक यूजर ने सुझाव दिया कि AC वेंट जैसी जगहों का इस्तेमाल कूड़ेदान के तौर पर रोकने के लिए जागरूकता के साथ-साथ निगरानी भी बढ़ाई जानी चाहिए.

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CCTV लगाने की भी मांग

कुछ लोगों ने ट्रेनों में CCTV की निगरानी बढ़ाने की बात कही. उनका तर्क था कि अगर यात्रियों को पता होगा कि कचरा फेंकने पर उनकी पहचान हो सकती है, तो वे ऐसा करने से बचेंगे.वहीं, कमेंट सेक्शन में एक अलग बहस भी शुरू हो गई. सवाल उठा कि सार्वजनिक परिवहन को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे की है या यात्रियों की भी.

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