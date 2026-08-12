8 साल की डेटिंग-गुपचुप क्रिकेटर की दुल्हन बनी हसीना, हल्दी में पंजाबी गाने पर किया डांस, चेहरे पर दिखी खुशी

एक्ट्रेस चार्ली चौहान, क्रिकेटर रमनदीप सिंह के साथ शादी करके जिंदगी के नए सफर पर निकल चुकी हैं. 7 अगस्त को दोनों ने गुरुद्वारे में पारंपरिक तरीके से शादी की. वेडिंग के एक दिन बाद दोनों ने अपनी शादी की पहली खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. इन तस्वीरों में फैंस को उनके खास दिन की झलक देखने को मिली.

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शादी के बाद चार्ली का ससुराल में ग्रैंड वेलकम हुआ. सोशल मीडिया पर न्यूलीवेड्स के वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो बेहद खुश नजर आ रही हैं.

ससुराल में नाचीं चार्ली

शादी के बाद सोशल मीडिया पर चार्ली चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो येलो साड़ी पहनकर डांस करती दिख रही हैं. वीडियो में चार्ली काली एक्टिवा गाने पर थिरकती दिख रही हैं. शादी की रस्मों में उनकी एनर्जी कमाल की लगी. उन्होंने जिस एक्सप्रेशन और एनर्जी के साथ डांस किया. वो देखकर फैन्स का दिल भी खुश से झूम उठा है.

सोशल मीडिया पर उनका वायरल वीडियो देखकर कई लोगों ने कयास लगाए कि ये उनका शादी के बाद वाला वीडियो है. कुछ लोगों ने ये मान लिया कि वो अपने ससुराल में थिरकती दिख रही हैं. पर असल में ये सच नहीं है. ये चार्ली की हेल्दी सेरेमनी का वीडियो है, जिसमें वो खुशी से डांस करती दिख रही हैं. फैन्स उन्हें हैप्पी ब्राइड का टैग दे रहे हैं. हल्दी सेरेमनी में चार्ली का डांस बता रहा है कि वो अपनी शादी को लेकर कितनी खुश हैं.

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8 साल पुरानी है लव स्टोरी

शादी की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करते हुए चार्ली ने अपने रिश्ते के सफर को याद किया. उन्होंने बताया कि दोनों पिछले 8 सालों से साथ हैं. चार्ली ने लिखा- प्यार करने, साथ बढ़ने, हंसने और सपने देखने के 8 खूबसूरत साल और अब पूरी जिंदगी एक-दूसरे का साथ निभाना है. शुक्रगुजार हूं. चार्ली और रमनदीप सिंह ने 8 साल तक अपनी डेटिंग लाइफ को छिपा कर रखा. इसलिए जब उन्होंने वेडिंग फोटोज पोस्ट कीं, तो ये हर किसी के लिए शॉकिंग था.

क्रिकेटर रमनदीप सिंह से पहले एक्ट्रेस कुंवर अमर को डेट कर रही थीं, लेकिन दोनों का रिश्ता टूट गया. चार्ली की शादी पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने उन्हें बधाई दी थी. दोनों आज भी अच्छे दोस्त हैं.

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