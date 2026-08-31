'तुम सिर्फ सोशल मीडिया वाले प्लेयर हो', बाबर आजम पर फूटा पूर्व क्रिकेटर का गुस्सा, सरेआम लगाई क्लास

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की करारी हार के बाद टीम की जमकर फजीहत हो रही है. कप्तानी वापस मिलने के बाद बाबर आजम से टीम को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी. लेकिन बाबर बल्ले से अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे.
लगातार खराब बल्लेबाजी के बाद कप्तान बाबर आजम पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर आ गए हैं. पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज बासित अली ने बाबर आजम को जमकर खरी-खोटी सुनाई है. इतना ही नहीं बासित ने बाबर को सरेआम सोशल मीडिया का प्लेयर बता दिया.
दरअसल, लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रनों के बड़े अंतर से बुरी तरह हरा दिया. इस हार के साथ ही पाकिस्तान 2-0 से सीरीज भी गंवा बैठा. 389 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी पाकिस्तानी टीम दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और महज 194 रन पर सिमट गई.
The Pakistan captain goes! 👏
Tongue gets Babar ☝️
Match Centre: https://t.co/Z9bsIoMyb6 pic.twitter.com/UfICkAmg6d— England Cricket (@englandcricket) August 28, 2026
बासित अली ने बाबर को दिखाया आईना
चोट के बाद वापसी कर रहे बाबर आजम से टीम को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इस अहम मौके पर वह सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए. पाकिस्तान की इस खराब बैटिंग के बाद बासित अली ने अपने शो द गेम प्लान में भड़ास निकालते हुए कहा कि असली महान खिलाड़ी वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में टीम के काम आएं, वो नहीं जो पीआर (PR) और फैन क्लब के जरिए खुद को बड़ा साबित करें.
सोशल मीडिया के महान खिलाड़ी हैं बाबर
बासित ने माजिद खान, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इंजमाम-उल-हक और यूनिस खान जैसे दिग्गजों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये लोग मुश्किल समय में रन बनाकर महान बने हैं, हवा-हवाई बातों से नहीं. बासित ने सीधा बाबर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुश्किल वक्त में आप कुछ नहीं कर पाते तो ऐसी महानता का क्या फायदा? आप सिर्फ अपने फैन्स और सोशल मीडिया की नजर में महान हैं. जब पूरे देश की बैटिंग आप पर टिकी हो तो कम से कम ऐसा खराब शॉट खेलकर तो आउट मत हो.
Too fast. Too furious 😤— England Cricket (@englandcricket) August 30, 2026
Babar bounced out! ☝️
Match Centre: https://t.co/Z9bsIoMyb6 pic.twitter.com/zHcVPdCmsd
मोहम्मद रिजवान पर भी फूटा गुस्सा
सिर्फ बाबर ही नहीं, बासित अली के राडार पर सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान भी रहे. सऊद शकील ने हालांकि 97 रनों की शानदार पारी खेलकर थोड़ी इज्जत बचाई, लेकिन जिस शॉट पर वह आउट हुए, बासित ने उसकी भी आलोचना की. वहीं दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होने वाले मोहम्मद रिजवान की तो बासित ने क्लास ही लगा दी. उन्होंने गुस्से में कहा कि रिजवान ने वो कैसा शॉट खेला? क्या उनमें कोई अक्ल नहीं है? वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं या कोई गली क्रिकेट?