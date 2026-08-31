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Budh Gochar 2026: बुध का कन्या राशि में गोचर, 7 सितंबर से इन 4 राशियों के आएंगे अच्छे दिन

बुध 7 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 26 सितंबर तक यहीं रहेंगे. ज्योतिषविदों के अनुसार, कन्या बुध की अपनी राशि है. ऐसे में बुध के इस राशि परिवर्तन को चार राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है.

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कन्या बुध की उच्च की राशि होती है. इस राशि के स्वामी भी बुध ही हैं. (Photo: ITG)
कन्या बुध की उच्च की राशि होती है. इस राशि के स्वामी भी बुध ही हैं. (Photo: ITG)

बुध ग्रह 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करने वाला है. इस दिन बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे और फिर 26 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे. ज्योतिष में बुध को वाणी, संचार, व्यापार और बुद्धि का कारक ग्रहण माना गया है. ज्योतिविदों की मानें तो कन्या बुध की उच्च की राशि होती है. इस राशि के स्वामी भी बुध ही हैं. इस राशि में जब भी बुध आते हैं तो कई राशियों को शुभ फल देते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार जब बुध कन्या राशि में संचरण करेंगे तो किन राशियों को लाभ देंगे.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर लाभकारी रहने वाला है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं. कामकाज में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है. लेन-देन से जुड़े मामलों में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान आपके संपर्क काफी काम आ सकते हैं. साथ ही धर्म-कर्म के प्रति रुचि बढ़ने की संभावना है.

कन्या राशि
कन्या राशि में ही बुध का प्रवेश होने से इस राशि के जातकों के लिए कई नए मौके बन सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा को सम्मान मिलने के संकेत हैं. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है. व्यापार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान कोई अच्छी सूचना भी मिल सकती है.

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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए बुध का गोचर करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक रह सकता है. करियर को लेकर नई दिशा मिल सकती है. आपकी निर्णय क्षमता में सुधार देखने को मिल सकता है. इस दौरान अचानक धन प्राप्ति के अवसर बनने के संकेत हैं. अपने संपर्कों का फायदा उठाने में भी आप सफल हो सकते हैं. कामकाज से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह समय महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर कई तरह के सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं. कारोबारियों को अच्छी डील मिल सकती है. पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में लाभ होने की संभावना है. इसके अलावा पैतृक विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के भी संकेत मिल रहे हैं.

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