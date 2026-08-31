नल से आ रहा था गंदा पानी, टंकी खोली तो अंदर पड़ी थी कटी हुई लाश

तमिलनाडु के सलेम की एक कॉलोनी से सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक रिहायशी इलाके में पानी की टंकियों से महिला के शरीर के टुकड़े मिले हैं. अरीसिपालयम इलाके में एक मकान की छत पर रखी पानी की टंकियों के अंदर बोरियों में महिला के शरीर के अलग-अलग हिस्से मिले हैं.

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घटना का पता तब चला, जब परिवार ने घर लौटने के बाद नल से गंदा पानी आते देखा. इसके बाद पानी की टंकियों की जांच की गई तो उनके अंदर बोरियां मिलीं. पुलिस ने शव के हिस्सों को कब्जे में लेकर महिला की पहचान और हत्या की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

यह मामला सलेम के अरीसिपालयम स्थित गुणाबालन रामासामी स्ट्रीट का है. यहां एक मंदिर में पुजारी रमेश अपने परिवार के साथ रहते हैं. वह एक फैमिली फंक्शन में पत्नी जमुना और अन्य लोगों के साथ तंजावुर गए थे. कार्यक्रम से लौटने के बाद उनकी पत्नी ने घर में नल खोला तो पानी का रंग नॉर्मल नहीं था. इसके बाद परिवार को शक हुआ कि पानी की टंकी में कोई गड़बड़ी हो सकती है. जब छत पर जाकर पानी की टंकियों को देखा गया तो वहां से दुर्गंध आ रही थी. रमेश अपने बेटे के साथ टंकी की जांच करने पहुंचे. इस दौरान उन्हें दो बोरियां दिखाई दीं.

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बोरी खोली तो अंदर मिले हाथ-पैर

रमेश ने घटना के बारे में बताया कि उनका परिवार शनिवार रात तंजावुर के लिए निकला था. वापस लौटने के बाद सुबह करीब 6.30 बजे उन्होंने देखा कि नल से आने वाला पानी साफ नहीं था. रमेश ने कहा, 'जब हमने टंकी खोली तो उसमें से दुर्गंध आ रही थी. मैं अपने बेटे के साथ ऊपर गया. अंदर दो बोरियां थीं. हमने एक बोरी बाहर निकाली और उसे खोलकर देखा तो उसमें हाथ और पैर थे. इसके बाद हमने उसे वहीं रख दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी.'

सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पानी की टंकियों की जांच की. पुलिस ने वहां से बोरियों को बाहर निकाला. उन्हें खोलने पर अंदर मानव शरीर के अलग-अलग हिस्से मिले. शुरुआती जांच में ये शरीर के अंग एक महिला के बताए जा रहे हैं.

तीन बोरियों में मिले शरीर के हिस्से

पुलिस ने कुल तीन बोरियों से महिला के शरीर के हिस्से बरामद किए हैं. तीसरी बोरी में महिला के शरीर का कूल्हे का हिस्सा मिलने की बात सामने आई है. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को कई टुकड़ों में काटा गया और अलग-अलग बोरियों में भरकर पानी की टंकियों में डाल दिया गया. घटना घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बोरियां पानी की टंकियों तक कैसे पहुंचीं और इन्हें वहां किसने रखा.

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हाथ पर लिखा मिला 'Ganapathy'

सूत्रों के मुताबिक, बरामद किए गए शरीर के एक हाथ पर 'Ganapathy' नाम का टैटू बना हुआ मिला है. पुलिस इसे महिला की पहचान तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण सुराग मानकर जांच कर रही है. फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के इलाकों में हाल में दर्ज महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों की जानकारी भी खंगाल सकती है. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला की हत्या कहां और कब हुई और शव के टुकड़ों को इन पानी की टंकियों में किसने डाला.

पुलिस ने शरीर के बरामद हिस्सों को आगे की कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया के लिए भेज दिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.



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