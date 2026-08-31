How To Fix Stuck Zip: टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं, जैकेट या बैग की अटकी चेन इस देसी चीज से चुटकियों में होगी ठीक

How To Fix Stuck Zip: कपड़ों, जैकेट या बैग की चेन अचानक अटक जाए तो उस वक्त काफी झुंझलाहट होती है. खासकर जब कहीं जाने की जल्दी हो और चेन ऊपर ही न जाए. अटकी चेन को बंद करने के चक्कर में ज्यादातर लोग उसे जोर-जोर से खींचने लगते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है. कई बार चेन के साथ-साथ कपड़े को भी खराब कर देती है. ऐसे में लोगों का मूड ऑफ हो जाता है और वो जैकेट, जींस या बैग फिर किसी कोने में रखे रहते हैं.



इन कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए लोग इन्हें ठीक कराने का बस प्लान ही बनाते रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है. अगर आपकी भी जींस, बैग या जैकेट की चेन अटक गई है और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो परेशान ना हों. आज हम आपको एक घर पर ही इस अटकी चेन को ठीक करने का एक सस्ता तरीका बताने वाले हैं, जिसके लिए आपको किसी टेलर के चक्कर नहीं काटने होंगे. चलिए जानते हैं घर बैठे अटकी या जाम चेन ठीक करने का तरीका.



चेन अटकने पर सबसे पहले ये गलती न करें

चेन अटकते ही लोग अक्सर उसे पूरी ताकत से खींचना शुरू न कर देते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से चेन के दांत टेढ़े हो सकते हैं या कपड़े का हिस्सा चेन में और ज्यादा फंस सकता है. सबसे पहले ध्यान से देखें कि कहीं कपड़े, धागे या अंदर की लाइनिंग चेन के बीच तो नहीं फंसी है. अगर ऐसा है तो उसे धीरे से निकालें. कई बार सिर्फ कपड़ा या धागा हटाने भर से चेन दोबारा चलने लगती है.



नारियल तेल क्यों कर सकता है काम?

आपकी अटकी चेन को ठीक करने के लिए नारियल तेल कारगर साबित हो सकता है. चेन के दांत और स्लाइडर जब आपस में रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से चेन अटक सकती है. नारियल तेल की थोड़ी-सी चिकनाहट इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कम करने में मदद करती है.

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नारियल तेल को हाथों के बीच रगड़ने पर ये आसानी से सॉफ्ट हो जाता है. जब इसकी बहुत पतली लेयर चेन पर लगती है तो स्लाइडर को आगे-पीछे चलाना आसान हो सकता है.

अटकी चेन को खोलने के लिए अपनाएं ये 3 स्टेप्स



1. पहले चेन को ध्यान से चेक करें: सबसे पहले चेन को खींचने की कोशिश करने के बजाय देखें कि इसमें कोई कपड़ा, धागा या लाइनिंग तो नहीं फंसी है. अगर कुछ फंसा हुआ है तो उसे धीरे-धीरे बाहर निकालें. चेन के दांतों पर धूल या गंदगी जमा हो तो उसे मुलायम ब्रश या कपड़े से साफ कर सकते हैं.

2. चेन पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाएं: अब उंगली या कॉटन बड की मदद से बहुत थोड़ी मात्रा में नारियल तेल चेन के दांतों पर लगाएं. तेल को चेन की लंबाई में हल्के हाथ से फैलाएं. हालांकि, आपको ध्यान रखना होगा कि तेल आसपास के कपड़े पर न लगे, क्योंकि इससे चिकने दाग पड़ सकते हैं. खासकर हल्के रंग के कपड़ों पर तेल का निशान आसानी से नजर आ सकता है.

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3. अब स्लाइडर को धीरे-धीरे चलाएं: तेल लगाने के बाद चेन को एकदम से जोर लगाकर न खींचें. स्लाइडर को धीरे-धीरे आगे-पीछे चलाने की कोशिश करें. तेल चेन के दांतों के बीच फैलने लगेगा और फ्रिक्शन कम होने से स्लाइडर आसानी से आगे बढ़ सकता है. जरूरत लगे तो थोड़ा-सा और तेल लगाएं, लेकिन एक साथ ज्यादा तेल डालने की गलती न करें.

चेन फिर भी न खुले तो क्या करें?

अगर नारियल तेल लगाने के बाद भी चेन नहीं चल रही है तो उसे बार-बार खींचने की कोशिश न करें. हो सकता है कि चेन में कोई धागा या गंदगी फंसी हो या उसके दांतों में कोई दूसरी खराबी हो.

ऐसे में चेन को ध्यान से देखकर फंसे हुए धागे या गंदगी को चिमटी या छोटे ब्रश की मदद से हटाया जा सकता है. अगर चेन का दांत टेढ़ा हो गया है या कपड़ा फटने लगा है तो उसे ज्यादा खींचने के बजाय टेलर से ठीक करवाना सही रहता है.

तेल लगाते समय इस बात का रखें खास ध्यान

1. नारियल तेल भले ही चेन को आसानी से चलाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चेन पर खूब सारा तेल डाल दिया जाए. थोड़ा सा तेल लगाना ही काफी हो सकता है.

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2. अगर गलती से कपड़े पर तेल लग जाए तो वहां चिकना दाग बन सकता है. इसलिए तेल को सिर्फ चेन पर ही लगाएं और काम होने के बाद एक्स्ट्रा तेल को साफ कपड़े से पोंछ दें.

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