scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धोनी को खोजने वाला क्रिकेटर... विकेट के पीछे से पाकिस्तानी स्टार जावेद म‍ियांदाद को 'रुला' द‍िया

1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक पारी में 5 स्टंपिंग और पूरे मैच में 6 स्टंपिंग का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद के साथ मजेदार किस्सा और धोनी के टैलेंट की खोज, जानिए ऐसे खिलाड़ी के बारे में.

Advertisement
X
धोनी को खोजने वाले किरण मोरे का जन्मदिन, विकेट के पीछे बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है (Photo: ITG)
धोनी को खोजने वाले किरण मोरे का जन्मदिन, विकेट के पीछे बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो आज भी कायम है (Photo: ITG)

क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से पहचान बनाते हैं, तो कुछ नए टैलेंट को मौका देकर इतिहास में जगह बना लेते हैं. किरण मोरे भी ऐसे ही क्रिकेटर हैं. किरण मोरे का जन्म 4 सितंबर 1962 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ. मोरे ने भारतीय क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई. बाद में वह एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी का टैलेंट पहचानने वाले लोगों में भी शामिल रहे. आज (4 स‍ितंबर 2026) को क‍िरन मोरे 64 साल के हो गए हैं. 

विकेट के पीछे दिखाया अपना क्लास

किरण मोरे ने भारत के लिए 49 टेस्ट मैच खेले और 130 डिसमिसल किए. वह अपनी तेज विकेटकीपिंग और मैदान पर लगातार बोलते रहने के लिए जाने जाते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Sri Lanka's 19-year-old Tony Greig - a young fast bowler with Bradman, Waugh and Lara in his family
ब्रैडमैन, लारा से रिश्ता... 19 साल का पेसर कौन? धोनी से भी है कनेक्शन
Mahendra Singh Dhoni
धोनी का साफ ऐलान- 'Impact Player नहीं बनूंगा', तो IPL कैसे खेलेंगे?
MS Dhoni, Rishabh Pant
'हुक्का पीके आता हूं...', पंत संग पार्टी में धोनी! VIDEO से मचा बवाल
Dhoni party video kabir bahia spotted
धोनी की पार्टी में दिखे कृति के बॉयफ्रेंड, क्रिकेटर्स संग दिखा याराना
Shakespeare
धोनी संग किया काम, तंगी ने बनाया पॉर्न इंडस्ट्री का किंग, जीता है आलीशान लाइफ

1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास (अब चेन्नई) टेस्ट में मोरे ने ऐसा कारनामा किया, जो आज भी उनके नाम दर्ज है. उन्होंने एक पारी में 5 स्टंपिंग और पूरे मैच में 6 स्टंपिंग कीं. ये दोनों टेस्ट रिकॉर्ड आज भी कायम हैं.

बल्लेबाजी में भी मोरे ने कुछ अच्छी पारियां खेलीं. उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 73 रन रहा, जो उन्होंने 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में बनाया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान क्रिकेट में 3 साल से 'महासर्कस...', न कप्तान बचा, न कोच और अब 7 खिलाड़ी भी 'ह‍िटव‍िकेट'

पाकिस्तान के खिलाफ वह मजेदार किस्सा

Advertisement

1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक चर्चित मुकाबले से भी मोरे का नाम जुड़ा है. मैच के दौरान उनकी लगातार अपील से परेशान होकर पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने उनकी नकल उतारते हुए उछल-उछलकर मजाक किया था.

यह घटना क्रिकेट के उन मजेदार किस्सों में गिनी जाती है, जो मैच खत्म होने के बाद भी फैन्स को याद रहते हैं. मोरे की जोशीली विकेटकीपिंग और मैदान पर उनकी आवाज इस मुकाबले की खास पहचान बन गई.

धोनी की प्रतिभा पहचानने वालों में रहे शामिल

किरण मोरे एमएस धोनी की शुरुआती कहानी का भी हिस्सा हैं. जब धोनी भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब मोरे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देने में भूमिका निभाई.

2016 में धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी में भी किरण मोरे ने काम किया  है. फिल्म में उन्हें धोनी की प्रतिभा पहचानने वाले चयनकर्ताओं में से एक के तौर पर दिखाया गया है. किरण मोरे इस फिल्म में क्रिकेट सलाहकार और कोच के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेन भी किया था.

यह भी पढ़ें: नाराज रोहित शर्मा संन्यास के लिए हो गए थे तैयार... फिर लॉर्ड्स ODI ने बदल दिया पूरा खेल!

Advertisement

क्रिकेट से चयनकर्ता तक का सफर

खेल से संन्यास लेने के बाद मोरे भारतीय क्रिकेट प्रशासन से भी जुड़े. वह 2003 से 2006 तक बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष रहे. 2007 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) से भी जुड़कर नई भूमिका निभाई.

अभी क्या कर रहे हैं मोरे?

किरण मोरे का क्रिकेट से जुड़ाव आज भी जारी है. मोरे यूरोपीयन T25/T20 सर्किट में Antwerp Anchors के मेंटर के तौर पर जुड़े हैं. इसके अलावा वह विकेटकीपिंग मास्टरक्लास और कोचिंग कैंप भी आयोजित करते हैं. मोरे क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करते हैं. इंटरनेशनल टूर्नामेंटों के दौरान उनकी राय और कमेंट्री क्रिकेट फैन्स के बीच काफी पसंद की जाती है.

यह भी पढ़ें: MS धोनी ने कर दिया साफ- 'Impact Player नहीं बनूंगा...', फिर 2027 IPL में कैसे खेलेंगे?

कैसा रहा किरण मोरे का इंटरनेशनल करियर?

टेस्ट करियर 
मैच : 49
रन : 1285
औसत : 25.7
उच्चतम स्कोर : 73 रन
अर्धशतक : 7
कैच : 110
स्टंपिंग: 20

वनडे करियर 
मैच : 94
रन : 563
औसत : 13.09
उच्चतम स्कोर : 42*
कैच : 63
स्टंपिंग: 27

Report: Vijay singh 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत में आ रहा एक और देसी मोबाइल ब्रांड, लॉन्च होगा सबसे सस्ता स्नेपड्रैगन वाला फोन |
    स्‍टॉक मार्केट में शानदार तेजी... सेंसेक्‍स 600 अंक चढ़ा, रिलायंस में बड़ी उछाल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    MP के पुलिस वाले महाराष्ट्र में पंचर बनाने लगे... हाथ नहीं आ रहा था कत्ल का आरोपी, फिर तरकीब से पकड़ा |
    ट्रेन आई और ट्रक को उड़ाते हुए ले गई, हो गए दो टुकड़े... CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा |
    अफेयर, शराब और बीमारी… 54 साल बाद फिर खुलेंगे ‘पाकीजा’ के वो दफ्न पन्ने! होने वाला है वर्ल्ड प्रीमियर |
    एकतरफा प्यार में सिरफिरे ने खेला खूनी खेल! दारोगा की बहन पर बरसाईं गोलियां, कंधे को चीरकर निकल गई बुलेट |
    वॉकर के सहारे रेलवे ट्रैक पार कर रहा था दिव्यांग शख्स, कुछ मिनट बाद आने वाली थी ट्रेन |
    Dark Matter Mystery: वैज्ञानिकों को मिला रहस्यमयी कण का संकेत |
    Quote of the Day: 4 लोगों को कभी न दें सलाह, पढ़ सकते हैं मुसीबत में!
    Advertisement