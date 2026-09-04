क्रिकेट की दुनिया में कुछ खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से पहचान बनाते हैं, तो कुछ नए टैलेंट को मौका देकर इतिहास में जगह बना लेते हैं. किरण मोरे भी ऐसे ही क्रिकेटर हैं. किरण मोरे का जन्म 4 सितंबर 1962 को गुजरात के बड़ौदा में हुआ. मोरे ने भारतीय क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई. बाद में वह एमएस धोनी जैसे खिलाड़ी का टैलेंट पहचानने वाले लोगों में भी शामिल रहे. आज (4 स‍ितंबर 2026) को क‍िरन मोरे 64 साल के हो गए हैं.

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विकेट के पीछे दिखाया अपना क्लास

किरण मोरे ने भारत के लिए 49 टेस्ट मैच खेले और 130 डिसमिसल किए. वह अपनी तेज विकेटकीपिंग और मैदान पर लगातार बोलते रहने के लिए जाने जाते थे.

1988 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मद्रास (अब चेन्नई) टेस्ट में मोरे ने ऐसा कारनामा किया, जो आज भी उनके नाम दर्ज है. उन्होंने एक पारी में 5 स्टंपिंग और पूरे मैच में 6 स्टंपिंग कीं. ये दोनों टेस्ट रिकॉर्ड आज भी कायम हैं.

बल्लेबाजी में भी मोरे ने कुछ अच्छी पारियां खेलीं. उनका टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर 73 रन रहा, जो उन्होंने 1990 में न्यूजीलैंड के खिलाफ नेपियर में बनाया था.

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पाकिस्तान के खिलाफ वह मजेदार किस्सा

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1992 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एक चर्चित मुकाबले से भी मोरे का नाम जुड़ा है. मैच के दौरान उनकी लगातार अपील से परेशान होकर पाकिस्तानी बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने उनकी नकल उतारते हुए उछल-उछलकर मजाक किया था.

यह घटना क्रिकेट के उन मजेदार किस्सों में गिनी जाती है, जो मैच खत्म होने के बाद भी फैन्स को याद रहते हैं. मोरे की जोशीली विकेटकीपिंग और मैदान पर उनकी आवाज इस मुकाबले की खास पहचान बन गई.

Miandad v More !#OnThisDay in 1992, Javed Miandad mimicked Kiran More's way of appealing by repeatedly jumping up & down.



The neighbours’ first World Cup clash was also marked by a heated moment between Kiran More and Javed Miandad.



More’s loud appeal for a leg-side catch… pic.twitter.com/nG0mdEtJy1 — Cricketopia (@CricketopiaCom) March 4, 2026

धोनी की प्रतिभा पहचानने वालों में रहे शामिल

किरण मोरे एमएस धोनी की शुरुआती कहानी का भी हिस्सा हैं. जब धोनी भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब मोरे ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देने में भूमिका निभाई.

2016 में धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी में भी किरण मोरे ने काम किया है. फिल्म में उन्हें धोनी की प्रतिभा पहचानने वाले चयनकर्ताओं में से एक के तौर पर दिखाया गया है. किरण मोरे इस फिल्म में क्रिकेट सलाहकार और कोच के रूप में काम किया, जिसमें उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेन भी किया था.

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क्रिकेट से चयनकर्ता तक का सफर

खेल से संन्यास लेने के बाद मोरे भारतीय क्रिकेट प्रशासन से भी जुड़े. वह 2003 से 2006 तक बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष रहे. 2007 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) से भी जुड़कर नई भूमिका निभाई.

अभी क्या कर रहे हैं मोरे?

किरण मोरे का क्रिकेट से जुड़ाव आज भी जारी है. मोरे यूरोपीयन T25/T20 सर्किट में Antwerp Anchors के मेंटर के तौर पर जुड़े हैं. इसके अलावा वह विकेटकीपिंग मास्टरक्लास और कोचिंग कैंप भी आयोजित करते हैं. मोरे क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी काम करते हैं. इंटरनेशनल टूर्नामेंटों के दौरान उनकी राय और कमेंट्री क्रिकेट फैन्स के बीच काफी पसंद की जाती है.

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कैसा रहा किरण मोरे का इंटरनेशनल करियर?

टेस्ट करियर

मैच : 49

रन : 1285

औसत : 25.7

उच्चतम स्कोर : 73 रन

अर्धशतक : 7

कैच : 110

स्टंपिंग: 20

वनडे करियर

मैच : 94

रन : 563

औसत : 13.09

उच्चतम स्कोर : 42*

कैच : 63

स्टंपिंग: 27

Report: Vijay singh

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