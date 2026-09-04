Quote of the Day: 4 लोगों को कभी न दें सलाह, पड़ सकते हैं मुसीबत में!

Quote of the Day: कई बार हमें लगता है कि किसी को सही सलाह देकर हम उसकी परेशानी कम कर सकते हैं. लेकिन हर व्यक्ति सलाह सुनने और उसे समझने के लिए तैयार हो, यह जरूरी नहीं है. कुछ परिस्थितियों में जरूरत से ज्यादा बोलना या सामने वाले को समझाने की कोशिश करना उल्टा हमारे लिए ही परेशानी खड़ी कर सकता है. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में ऐसे ही मौकों पर मौन रहने को बुद्धिमानी बताया है. उनके अनुसार सही समय पर चुप रहना भी एक तरह की समझदारी है.

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1. जब सामने वाला आपकी बात समझना ही न चाहे

अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने या सही बात समझने में कोई रुचि नहीं है, तो उसे बार-बार सलाह देना व्यर्थ हो सकता है. चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे व्यक्ति को समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय मौन रहना बेहतर है.

कई बार बहस में सही साबित होने से ज्यादा जरूरी यह होता है कि हम यह समझें कि सामने वाला हमारी बात सुनने की स्थिति में है या नहीं.

2. जहां बात-बात पर बहस हो

ऐसी जगह जहां लोग किसी विषय को समझने के बजाय केवल बहस करने या अपनी बात साबित करने के लिए जुटे हों, वहां सोच-समझकर बोलना चाहिए.

चाणक्य के अनुसार बिना जरूरत किसी विवाद में पड़ना बुद्धिमानी नहीं है. हर सवाल का जवाब देना या हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं होता. कुछ मौकों पर चुप रहकर वहां से हट जाना ही बेहतर विकल्प होता है.

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3. जहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा हो

जिस जगह आपकी बात को महत्व नहीं दिया जा रहा हो या लोग केवल आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, वहां अपनी सफाई देते रहना उचित नहीं है.

चाणक्य नीति में अपनी योजनाओं और महत्वपूर्ण बातों को हर किसी के सामने जाहिर न करने की सीख दी गई है. ऐसे माहौल में शांत रहकर अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है.

4. जब किसी विषय की पूरी जानकारी न हो

किसी मुद्दे के बारे में आधी-अधूरी जानकारी होने पर तुरंत अपनी राय देना कई बार नुकसान पहुंचा सकता है. अधूरी जानकारी के आधार पर कही गई बात आपको दूसरों के सामने असहज स्थिति में डाल सकती है.

इसलिए जब किसी विषय की पूरी जानकारी न हो तो पहले उसे समझना और फिर अपनी बात रखना बेहतर है. कई बार कुछ देर का मौन गलत जानकारी देने से कहीं ज्यादा अच्छा होता है.

इन मौकों पर भी रखें मौन

चाणक्य नीति के अनुसार कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को विशेष रूप से अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए.

गुस्से में: क्रोध के दौरान कही गई बात रिश्तों में लंबे समय तक कड़वाहट पैदा कर सकती है.

पारिवारिक विवाद में: घर की निजी और गोपनीय बातें दूसरों के सामने बताने से बचना चाहिए.

निंदा के दौरान: किसी की बुराई में शामिल होने के बजाय खुद को उस बातचीत से दूर रखना बेहतर है.

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