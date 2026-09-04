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भारत में आ रहा एक और देसी मोबाइल ब्रांड, लॉन्च होगा सबसे सस्ता स्नेपड्रैगन वाला फोन

Mivi One 5G भारत में लॉन्चिंग को तैयार किया है और कंपनी ने बताया है कि यह स्मार्टफोन 24 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने बताया है कि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला यह इकलौता फोन होगा, जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Mivi One 5G स्मार्टफोन भारत में 24 सितंबर को लॉन्च होगा. (Photo: Flipkart)
Mivi One 5G स्मार्टफोन भारत में 24 सितंबर को लॉन्च होगा. (Photo: Flipkart)

भारतीय कंज्यूमर टेक्नोलॉजी ब्रांड Mivi अब स्मार्टफोन सेगमेंट में एंट्री करने जा रहा है. कंपनी ने अपने पहले 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. कंपनी ने बताया है कि 24 सितंबर को 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा. 

अपकमिंग स्मार्टफोन का नाम Mivi One 5G होगा. स्मार्टफोन में फ्लैट बैक पैनल दिखाया, जिसमें वर्टिकल कैमरा मिलेगा. बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. यह काफी कुछ iPhone 17 डिजाइन से मिलता जुलता है. 

Mivi One 5G में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया जाएगा और कंपनी का दावा है कि यह इस प्राइस सेगमेंट में आने वाला इकलौता स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला हैंडसेट होगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने चिपसेट के वर्जन का खुलासा नहीं किया गया है. 

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Snapdgragon 4 Gen 2 चिपसेट हो सकता है 

गीकबेंच पर मल्टीपल लिस्टिंग से पता चला है कि इस स्मार्टफोन पर SM4450 मेंशन है, जो Snapdgragon 4 Gen 2 चिपसेट को दर्शाता है. गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि Mivi One 5G एंड्रॉयड 16 पर काम करेगा. 

यह भी पढ़ें: पुराना स्मार्टफोन करेगा 8,000 रुपये वाले डिवाइस का काम! ऐसे करें इस्तेमाल

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रैम के तीन ऑप्शन मिल सकते हैं

Mivi One 5G में रैम के तीन ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 4GB, 6GB और 8GB रैम होगी. Mivi ब्रांड भारत में 10 साल से ऑडियो प्रोडक्ट और स्पीकर आदि सेल कर रही है. 

Mivi One 5G स्मार्टफोन की सेल फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी. कंपनी ने बताया है इस हैंडसेट को भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. फ्लिपकार्ट पर अपकमिंग हैंडसेट के लिए एक पेज तैयार किया है, जहां इसके बारे में डिटेल्स और फोटो को शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन की जिद बनी जानलेवा... दोस्तों के पास महंगा फोन देख अड़ी 15 साल की छात्रा, मां के मना करने पर उठाया आत्मघाती कदम 

Mivi One 5G की कीमत 

Mivi One 5G की कीमत का ऑफिशियली तौर पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इस हैंडसेट को 15 हजार रुपये से कम की कीमत की ऑडियंस को टारगेट करेगा. 

बजट सेगमेंट में एक और ऑप्शन 

Mivi One 5G के लॉन्च होने के बाद भारतीय यूजर्स को सस्ते बजट के अंदर एक और ऑप्शन देखने को मिलने लगेगा. मौजूदा समय में रेडमी, रियलमी, पोको जैसे ब्रांड हैं. 

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