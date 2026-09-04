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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 4 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

नेपाल में 26 अगस्त की विनाशकारी फ्लैश फ्लड के नौ दिन बाद त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से दो लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है. यह रेस्क्यू तब संभव हुआ जब टीमों को सुरंग के अंदर से इंसानी आवाजें सुनाई दीं.

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नेपाल के रसुवा टनल से इंसानों की आवाज आ रही है. (Photo- ITG)
नेपाल के रसुवा टनल से इंसानों की आवाज आ रही है. (Photo- ITG)

नेपाल में आए फ्लैश फ्लड के नौ दिन बाद त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से दो लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है. वहीं, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 2 महीने से ज्यादा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. इन खबरों के अलावा, स्मृति मंधाना अब मिताली राज को पीछे छोड़ विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

नेपाल में तबाही के 9 दिन बाद सुरंग से आई इंसानी आवाज, रेस्क्यू टीम ने दो लोगों को अंदर से निकाला 

नेपाल में 26 अगस्त की फ्लैश फ्लड के नौ दिन बाद त्रिशूली-3A हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग से दो लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है. रेस्क्यू किए गए लोगों की पहचान मैकेनिकल फोरमैन संजय साह और मैकेनिकल सुपरवाइजर कबीर महार्जन के तौर पर हुई है. यह रेस्क्यू तब संभव हुआ जब टीमों को सुरंग के अंदर से इंसानी आवाजें सुनाई दीं.  

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UP-एमपी समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश... दिल्ली-NCR में भी बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने 4 सितंबर को उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और पश्चिम भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, दिल्ली-NCR, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी बारिश और गरज-चमक का एक और दौर देखने को मिल सकता है. 

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अल-नीनो का कहर... 2027 में टूट सकता है गर्मी का रिकॉर्ड, UN ने दी बड़ी चेतावनी 

अल-नीनो इस बार पहले से ज्यादा ताकतवर हो सकता है और इसका असर 2027 तक बना रह सकता है. WMO के मुताबिक, फरवरी 2027 तक अल-नीनो के जारी रहने की संभावना करीब 100 फीसदी है. इसका असर सिर्फ प्रशांत महासागर तक नहीं रहेगा. दुनिया के कई हिस्सों में इसका असर मौसम पर पड़ सकता है. कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ आ सकती है, तो कहीं सूखे की स्थिति बन सकती है.

नेपाल और पहाड़ों पर भारी बारिश से पीलीभीत में बाढ़ का कहर, 35 से अधिक गांव जलमग्न, शहर में कचहरी से लेकर कलेक्ट्रेट तक पानी-पानी 

नेपाल और पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते बनबसा और डियूनी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत की नदियां उफान पर हैं. इस प्राकृतिक आफत से जिले के 35 से अधिक गांव और शहर के प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गए हैं. लेखपालों और अधिकारियों की प्रशासनिक टीमें ट्रैक्टर-ट्रॉली के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जायजा ले रही हैं.

नेपाल के लिए भारत का 'ऑपरेशन राहत'... मुश्किल घड़ी में पड़ोसी प्रथम, राहत सामग्री लेकर रवाना हुए दो सैन्य विमान 

भारत ने गुरुवार रात 21.5 टन से ज्यादा जरूरी राहत सामग्री लेकर दो सैन्य विमानों को नेपाल रवाना किया है. इसमें मेडिकल सप्लाई के साथ फॉरेंसिक किट भी शामिल हैं जो कि नेपाल के लिए भारत की तरफ से छठी खेप है. भारत की तरफ से नेपाल के लिए अब तक कुल 74 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है. भारत ने डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की टीम भी नेपाल भेजी है. 

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भारत के रुपया ने दिखाया दम... US डॉलर के मुकाबले 2 महीने के हाई पर पहुंचा! RBI की ये स्कीम रही हिट 

भारतीय रुपया गुरुवार को डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 2 महीने से ज्यादा के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया. गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में करीब 0.74% की मजबूती आई और यह 94.2712 तक पहुंच गया. यह 29 जून के बाद रुपये का सबसे मजबूत स्तर है. इस मजबूती की वजह RBI की ओर से की गई डॉलर की बिक्री और देश में आया बड़ा फॉरेन रिजर्व इंफ्लो माना जा रहा है.

जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे सीएम योगी, लखनऊ और गोरखपुर के कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल 

जन्माष्टमी पर UP CM योगी आदित्यनाथ मथुरा, लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे. सबसे पहले सीएम योगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में गो पूजन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद वह लखनऊ में जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. देर रात गोरखनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रों के बीच श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे. 

'तब तक ऐलान नहीं होगा जब तक...', ट्रेड डील पर US के सामने भारत ने रखी शर्त, पीयूष गोयल बोले- हितों से समझौता नहीं 

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की अंतिम डिटेल्स फिलहाल सार्वजनिक नहीं होंगी. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, समझौते का फाइनल टेक्स्ट तभी सामने आएगा, जब अमेरिका भारतीय उत्पादों को उसके प्रतिद्वंद्वी देशों के मुकाबले बेहतर प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट देने पर सहमत होगा.  

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स्मृति मंधाना ने शतक जड़कर रच दिया इतिहास, टूट गया मिताली राज का 'महारिकॉर्ड' 

विमेंस टी20 एशिया कप में गुरुवार को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 124 रन बनाए. स्मृति मंधाना के टी20 इंटरनेशनल करियर का ये दूसरा शतक रहा. वहीं उनके इंटरनेशनल करियर की ये 18वीं सेंचुरी रही. इसके अलावा स्मृति अब मिताली राज को पीछे छोड़ विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. 

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