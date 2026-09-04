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ट्रेन आई और ट्रक को उड़ाते हुए ले गई, हो गए दो टुकड़े... CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

पोलैंड के ग्दांस्क लिप्से स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे ट्रक के ट्रेलर से एक पैसेंजर ट्रेन टकरा गई. करीब 300 यात्रियों वाली इस ट्रेन हादसे में चार लोग मामूली घायल हुए, रेल ढांचे को नुकसान पहुंचा और जांच जारी है.

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पोलैंड में ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई थी. (Photo- ITG)
पोलैंड में ट्रक रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गई थी. (Photo- ITG)

पोलैंड के उत्तरी हिस्से में ग्दांस्क लिप्से स्टेशन के पास गुरुवार रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ. एक पैसेंजर ट्रेन ने ट्रक के ट्रेलर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक का पिछला हिस्सा दो भागों में बंटता दिखा. घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

ऑनलाइन शेयर हो रहे वीडियो में टक्कर का पूरा पल साफ दिख रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, पीकेपी इंटरसिटी ट्रेन ग्डिन्या से जेलेना गूरा जा रही थी और उसमें करीब 300 यात्री सवार थे. इसी दौरान ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर फंसे ट्रक के ट्रेलर को तेज रफ्तार में टक्कर मार दी.

यह भी पढ़ें: CCTV में कैद जयपुर का खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार THAR ने कार और ई-रिक्शे को मारी जोरदार टक्कर

क्रॉसिंग पर कैसे फंसा ट्रक?

अधिकारियों ने बताया कि रेड वार्निंग लाइटें जलने के बाद भी ट्रक चालक गैरकानूनी तरीके से लेवल क्रॉसिंग पर घुस गया. बैरियर नीचे आने लगा तो वाहन वहीं फंस गया. इसके बाद चालक ने बैरियर तोड़कर आगे निकलने के बजाय ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की.

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रिपोर्ट के मुताबिक, वहां मौजूद लोगों ने चालक को इशारा किया कि वह गेट तोड़कर बाहर निकल जाए, लेकिन ट्रक लाइन पर ही अटका रहा. कुछ ही देर बाद ट्रेन ने पूरी रफ्तार से ट्रेलर को टक्कर मार दी.

चार लोग घायल, रेल सेवा प्रभावित

इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई. चार लोगों को मामूली चोटें आईं. इनमें ट्रक चालक, एक कंडक्टर और दो यात्री शामिल हैं. ट्रक ड्राइवर वाहन से बाहर निकल आया था और बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना में टला बड़ा हादसा, कुएं की दीवार से टकराई TGSRTC की बस, सहम गए यात्री

टक्कर के बाद ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, लेकिन रेल ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा. दोनों दिशाओं की पटरियां बाधित हो गईं, जिससे इलाके के रेल नेटवर्क पर असर पड़ा और कई ट्रेनों की आवाजाही में देरी हुई.

पोलैंड के उप बुनियादी ढांचा मंत्री पियोत्र मालेप्शाक ने यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर साझा किया. उन्होंने ट्रक चालक की हरकत को बेहद लापरवाह बताया. फिलहाल आपात सेवाएं और रेलवे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं.

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