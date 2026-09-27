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VIDEO: हवा में उड़कर कूपर कोनोली ने लपका करिश्माई कैच, देख बल्लेबाज के भी उड़े होश! पहली ही गेंद पर हुआ OUT

क्रिकेट के मैदान पर कई बार कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान फैन्स को एक कमाल का कैच देखने को मिला.

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कूपर कोनोली ने लपका गजब का कैच. (PHOTO: AP/SCREENGRAB)
कूपर कोनोली ने लपका गजब का कैच. (PHOTO: AP/SCREENGRAB)

जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में एक गजब का कैच देखने को मिला. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला तुरंत ही सही साबित हो गया.

पारी की पहली ही गेंद पर जोश हेजलवुड ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट लेंथ गेंद फेंकी, जो एडेन मार्करम के लिए तेजी से उछली. कवर-पॉइंट पर खड़े कूपर कोनोली ने हवा में अपनी बाईं तरफ छलांग लगाई और एक हाथ से हवा में ही अद्भुत कैच लपककर सबको सन्न कर दिया.

बिना कोई रन बनाए साउथ अफ्रीका का पहला विकेट गिर गया और वांडरर्स स्टेडियम का पूरा माहौल एकदम शांत हो गया. कूपर कोनोली ने ऐसा कैच पकड़ा जिसे देखकर बल्लेबाज मार्करम को भी यकीन नहीं हुआ. 

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अनचाहे रिकॉर्ड में जुड़ा मार्करम का नाम

मैदान पर वापसी करने वाले एडेन मार्करम के लिए यह मुकाबला बेहद खराब रहा. वनडे करियर में यह पहला मौका था जब वह पारी की पहली ही गेंद पर आउट हुए. इस गोल्डन डक के साथ ही वह वनडे क्रिकेट की पहली गेंद पर आउट होने वाले छठे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बन गए हैं.

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मिचेल स्टार्क को मिला आराम 

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस सीरीज में पिछड़ रही है और जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे इस मैच में वापसी करने के लिए उसने शुरुआत बेहद धमाकेदार अंदाज में की है. इस मैच में मिचेल स्टार्क को आराम दिया गया है और उनकी जगह जेवियर बार्टलेट को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

रोमांचक मोड़ पर सीरीज

साउथ अफ्रीका ने पहला वनडे मुकाबला 67 रनों से अपने नाम किया था और अब जोहान्सबर्ग में खेले जा रहे इस मैच में उनकी नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने पर हैं. हालांकि, मैच की शुरुआत में ही कूपर कोनोली का यह करिश्माई कैच इस मुकाबले में जान फूंकने का काम कर दिया. 

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