5 रन देकर 7 विकेट, हैट्रिक... इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, एशिया कप में पहली बार हुआ ऐसा

दुबई में खेले जा रहे विमेंस एशिया कप में बुधवार (2 अगस्त) को श्रीलंकाई टीम की कप्तान चमारी अटापट्टू ने इतिहास रच दिया. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडोनेशिया के खिलाफ आयोजित ग्रुप बी के मुकाबले में अटापट्टू ने सिर्फ 5 रन देकर 7 विकेट झटक लिए. इसके साथ ही अटापट्टू किसी एशिया कप (महिला या पुरुष) मैच में सात विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बन गईं.

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चमारी अटापट्टू ने 3.3 ओवर्स की गेंदबाजी में इंडोनेशियाई बल्लेबाजी यूनिट की कमर तोड़ दी. 19वें ओवर में शुरुआती तीन गेंदों पर तीन विकेट लेकर अटापट्टू ने हैट्रिक भी बनाई. उनकी इस घातक गेंदबाजी के चलते इंडोनेशिया की पूरी टीम 18.3 ओवरों में महज 49 रनों पर ढेर हो गई और श्रीलंका ने 75 रनों से मुकाबला जीत लिया.

इससे पहले किसी एशिया कप मैच में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग का रिकॉर्ड पाकिस्तान की जावेरिया खान के नाम था. जवेरिया ने विमेंस एशिया कप 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ 8 रन देकर छह विकेट लिए थे. अब चमारी अटापट्टू के नाम एक एशिया कप मैच में 7 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

अजंता मेंडिस का भी रिकॉर्ड तोड़ा

चमारी अटापट्टू का यह प्रदर्शन सिर्फ एशिया कप तक सीमित नहीं रहा. टी20 इंटरनेशनल में किसी श्रीलंकाई गेंदबाज (पुरुष या महिला) का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है. अटापट्टू ने अजंता मेंडिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने सितंबर 2012 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 रन देकर 6 विकेट झटके थे.

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चमारी अटापट्टू टी20I एशिया कप (महिला या पुरुष) मैच में छह या उससे अधिक विकेट लेने वाले पहली गेंदबाज भी हैं. इससे पहले टी20I एशिया कप के विमेंस संस्करण में पाकिस्तान की तीन और थाईलैंड की एक गेंदबाज पांच-पांच विकेट हॉल ले चुकी थीं. मेन्स टी20I एशिया कप में भुवनेश्वर कुमार पांच विकेट हॉल लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं.

चमारी अटापट्टू किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में सात विकेट लेने वाली दुनिया की सिर्फ दूसरी कप्तान बनी हैं. उनसे पहले यह कारनामा अर्जेंटीना की एलिसन स्टॉक्स ने किया था. स्टॉक्स ने 14 अक्टूबर 2022 को पेरू के खिलाफ 3.4 ओवर्स में 3 रन देकर 7 विकेट हासिल किए थे.

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