एशियन पैरा गेम्स: भारतीय खिलाड़ी पर महिला से छेड़खानी का आरोप! जापान पुलिस ने हिरासत में लेकर वापस भेजा

जापान में एशियन पैरा गेम्स के दौरान भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख गंभीर आरोपों में घिर गए हैं. 40 वर्षीय शेख पर एक महिला होटल कर्मचारी के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. शिकायत के बाद जापानी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और मंगलवार को भारत वापस भेज दिया. अब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) उनके खिलाफ आजीवन बैन लगाने पर विचार कर रही है.

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भारतीय दल के एक सूत्र के मुताबिक, कथित घटना सोमवार को उस होटल में हुई, जहां भारतीय पैरा स्विमिंग टीम ठहरी हुई थी. बताया गया है कि महिला हाउसकीपिंग कर्मचारी शेख के कमरे में अपना काम कर रही थी, तभी कथित घटना हुई. इसके बाद शिकायत स्थानीय आयोजन समिति और भारतीय दल के अधिकारियों तक पहुंची. आयोजन समिति ने भी भारतीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

शिकायत के बाद जापानी पुलिस ने शेख को हिरासत में लिया. इसके अगले दिन मंगलवार को उन्हें भारत भेज दिया गया. शेख को एशियन पैरा गेम्स में निर्धारित स्पर्धाओं में हिस्सा लेना था, लेकिन वह किसी भी इवेंट में उतरे बिना ही लौट गए.

PCI लगा सकता है आजीवन बैन

इस मामले में PCI सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है. इसमें शेख पर आजीवन बैन लगाने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है. हालांकि, अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, खेलों के बाद मामले की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है.

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कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम शेख?

बिहार के रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख भारतीय पैरा स्विमिंग के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. वर्ल्ड पैरा स्विमिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई S5 और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 कैटगरी में वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं.

शेख ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वहां उन्होंने 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते थे. इसके अलावा, 2025 में रेक्याविक इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड जीता था और भारतीय तथा एशियाई रिकॉर्ड बनाए थे.

नागोया में हो रहे 2026 एशियन पैरा गेम्स में शेख लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन आरोपों के बाद उन्हें प्रतियोगिता से लौटना पड़ा.

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