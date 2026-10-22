scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एशियन पैरा गेम्स: भारतीय खिलाड़ी पर महिला से छेड़खानी का आरोप! जापान पुलिस ने हिरासत में लेकर वापस भेजा

भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख को जापान में महिला होटल कर्मचारी से कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों के बाद भारत भेज दिया गया. शिकायत के बाद जापानी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था. 40 वर्षीय शेख नागोया में एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले थे. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) उनके खिलाफ आजीवन बैन पर विचार कर रही है.

Advertisement
X
मोहम्मद शम्स आलम पर लगे संगीन आरोप (Photo: SAI)
मोहम्मद शम्स आलम पर लगे संगीन आरोप (Photo: SAI)

जापान में एशियन पैरा गेम्स के दौरान भारतीय पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख गंभीर आरोपों में घिर गए हैं. 40 वर्षीय शेख पर एक महिला होटल कर्मचारी के यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं. शिकायत के बाद जापानी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और मंगलवार को भारत वापस भेज दिया. अब पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया (PCI) उनके खिलाफ आजीवन बैन लगाने पर विचार कर रही है.

भारतीय दल के एक सूत्र के मुताबिक, कथित घटना सोमवार को उस होटल में हुई, जहां भारतीय पैरा स्विमिंग टीम ठहरी हुई थी. बताया गया है कि महिला हाउसकीपिंग कर्मचारी शेख के कमरे में अपना काम कर रही थी, तभी कथित घटना हुई. इसके बाद शिकायत स्थानीय आयोजन समिति और भारतीय दल के अधिकारियों तक पहुंची. आयोजन समिति ने भी भारतीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी.

शिकायत के बाद जापानी पुलिस ने शेख को हिरासत में लिया. इसके अगले दिन मंगलवार को उन्हें भारत भेज दिया गया. शेख को एशियन पैरा गेम्स में निर्धारित स्पर्धाओं में हिस्सा लेना था, लेकिन वह किसी भी इवेंट में उतरे बिना ही लौट गए.

सम्बंधित ख़बरें

Sheetal Devi
तीरंदाजी में शीतल-तोमन की जोड़ी को गोल्ड, डिस्कस थ्रो में सुवर्णा ने जीत लिया सोना
Suhas L Yathiraj,
IAS अफसर का पैरा गेम्स में कमाल, बैडम‍िंडन में द‍िलाया देश को पदक
Praveen Kumar and Banti,
Asian Para Games: एथलेटिक्स में भारत का गोल्डन धमाका, सिमरन का डबल गोल्ड
simran
सिमरन का गोल्ड डबल, 100 मीटर में रिकॉर्ड, दिलीप गावित ने भी जीता सोना
praveen-kumar-gold
प्रवीण की रिकॉर्डतोड़ छलांग, भारत को गोल्ड-सिल्वर, आयुष का भी गोल्डन थ्रो

PCI लगा सकता है आजीवन बैन
इस मामले में PCI सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है. इसमें शेख पर आजीवन बैन लगाने का प्रस्ताव भी शामिल बताया जा रहा है. हालांकि, अभी इस संबंध में अंतिम फैसला नहीं हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, खेलों के बाद मामले की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद औपचारिक निर्णय लिया जा सकता है.

Advertisement

कौन हैं मोहम्मद शम्स आलम शेख?
बिहार के रहने वाले मोहम्मद शम्स आलम शेख भारतीय पैरा स्विमिंग के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. वर्ल्ड पैरा स्विमिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई S5 और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक SB4 कैटगरी में वर्ल्ड  नंबर-1 रैंकिंग हासिल कर चुके हैं.

शेख ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वहां उन्होंने 200 मीटर और 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीते थे. इसके अलावा, 2025 में रेक्याविक इंटरनेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में गोल्ड जीता था और भारतीय तथा एशियाई रिकॉर्ड बनाए थे.

नागोया में हो रहे 2026 एशियन पैरा गेम्स में शेख लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन आरोपों के बाद उन्हें प्रतियोगिता से लौटना पड़ा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष से भिड़ गया गाड़ी का वेंडर? वीडियो वायरल होते ही BJP ने प्रशांत किशोर को घेरा |
    पांचवीं मंजिल की छत पर टहल रही सायरा खान को लगा झटका, अस्पताल में पता चला किसी ने मारी है गोली |
    Gen Z Mental Health: ज़िंदगी से कम खुश है Gen Z? डिप्रेशन पर ये स्टडी करती है हैरान |
    अभी तो शुरुआत है... RBI फिर देगा झटका, रेपो रेट बढ़ाने पर एकमत नहीं MPC |
    भारत में क्यों खरीद रहे हैं रईस अरबों के घर, मुंबई से गुरुग्राम तक हुईं बड़ी डील |
    Ramayana Advance Booking: रामायण पर धनवर्षा, एडवांस बुकिंग में 7 करोड़ पार कमाई, 3000 रुपये पार टिकटों की कीमत |
    Asian Para Games: तीरंदाजी में शीतल-तोमन की जोड़ी को गोल्ड, स्वाति को सिल्वर, डिस्कस थ्रो में सुवर्णा ने जीत लिया सोना |
    Xiaomi की दिवाली सेल, TV से स्मार्टफोन, मिलेगा 50% तक का ऑफ |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Silver Price Crash: अचानक चांदी में बड़ी गिरावट... 5000 रुपये सस्ती, सोने का दाम भी धड़ाम
    Advertisement