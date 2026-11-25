बुधवार को चीन का शेनझोउ-24 स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च हो गया. इस मिशन में पाकिस्तान के मोहम्मद जीशान अली और दो चीनी क्रू सदस्य सवार थे. अली ऑर्बिट में पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी नागरिक बन गए हैं. अब चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर कदम रखने वाले पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं.

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लॉन्चिंग जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुई और सब कुछ योजना के अनुसार पूरा हुआ. अली पेलोड विशेषज्ञ की भूमिका में हैं. स्टेशन पर पहुंचकर वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे. इस मिशन पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और इस मिशन में दिखे अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्वागत करता है. यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर भी इस साझेदारी को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है.

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इस्लामाबाद स्थित सऊदी दूतावास के मीडिया अटैशे सैफ नासिर अलमशाली ने इसे पाकिस्तान के लिए गर्व का क्षण बताया. सऊदी अरब जैसे देश का यह संदेश क्षेत्रीय समर्थन को रेखांकित करता है. वहीं इस्लामाबाद में शिन्हुआ से बात करते हुए पाकिस्तानी छात्रों ने मिशन पर उत्साह जताया और चीन के साथ और करीबी अंतरिक्ष सहयोग की उम्मीद जताई. युवा पीढ़ी का यह उत्साह बताता है कि यह उपलब्धि सिर्फ वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रही है.

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मिशन का महत्व और वैज्ञानिक पहलू

अली के ऑर्बिट में पहुंचने के साथ पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान का अनुभव हासिल किया है. तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद वे स्टेशन के नियमित संचालन, रखरखाव और विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल होंगे. मिशन के दौरान लगभग 90 प्रयोगों की योजना है जिनमें पाकिस्तान के वैज्ञानिक पेलोड भी शामिल हैं.

अली की भूमिका मुख्य रूप से इन प्रयोगों को अंजाम देने की है. वे शेनझोउ-23 यान से वापस लौटेंगे जो पहले से स्टेशन से जुड़ा हुआ है. यह व्यवस्था दर्शाती है कि चीन अपने स्पेस स्टेशन को धीरे-धीरे अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के लिए खोल रहा है. पहले यह मुख्य रूप से चीनी अंतरिक्ष यात्रियों तक सीमित था, लेकिन अब पाकिस्तान जैसे करीबी साझेदार को जगह मिलना दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक है.

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यह सफल लॉन्चिंग महज तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश भी है. चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती अब अंतरिक्ष तक फैल चुकी है. दोनों देश पहले से ही आर्थिक गलियारे, रक्षा और बुनियादी ढांचे में सहयोग कर रहे हैं. अंतरिक्ष सहयोग इस रिश्ते को नई ऊंचाई दे रहा है.

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संयुक्त राष्ट्र के सकारात्मक रुख और सऊदी अरब जैसे देशों की बधाई से साफ है कि यह मिशन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक छवि बना रहा है. पाकिस्तानी छात्रों का उत्साह बताता है कि युवा पीढ़ी अंतरिक्ष विज्ञान की ओर आकर्षित हो रही है.

भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां

अली के शब्दों में यह मिशन कोई अंतिम मंजिल नहीं बल्कि एक शुरुआत है. अगर सहयोग आगे बढ़ा तो भविष्य में संयुक्त चंद्र अभियान या मंगल मिशन की संभावना भी बन सकती है. फिलहाल अली स्टेशन पर पहुंचकर प्रयोग करेंगे और लगभग एक सप्ताह अंतरिक्ष में बिताएंगे.

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उनकी सफलता पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत आधार देगी. साथ ही यह चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने स्पेस स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. हालांकि अंतरिक्ष मिशन हमेशा जोखिम भरे होते हैं, लेकिन सफल लॉन्चिंग ने शुरुआत अच्छी कर दी है. अब नजरें स्टेशन पर डॉकिंग और प्रयोगों के नतीजों पर होंगी.

पाकिस्तान में इस उपलब्धि को राष्ट्रीय गर्व के रूप में देखा जा रहा है. राजनीतिक नेतृत्व से लेकर आम छात्रों तक सभी उत्साहित हैं. यह घटना बताती है कि वैज्ञानिक सहयोग किस तरह दो देशों के रिश्तों को मजबूत बना सकता है और युवाओं को नई दिशा दे सकता है. जीशान अली अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं. उनका सफर ऑर्बिट तक पहुंचने के साथ ही समाप्त नहीं हुआ है बल्कि अंतरिक्ष सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत है.

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राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि और राष्ट्रीय गर्व का क्षण बताया. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि कल पूरा पाकिस्तान आसमान की ओर उम्मीद, गर्व और आभार के साथ देखेगा. यह घटना उन चुनिंदा देशों की सूची में पाकिस्तान को शामिल करती है जिन्होंने मानव अंतरिक्ष उड़ान में भाग लिया है.

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