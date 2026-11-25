बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की आज शादी है. पटना के पास उनका पूरा गांव इस आयोजन के लिए एक अलग ही रंग में नजर आ रहा है. कहीं गुलाबी सजावट है, कहीं बड़े-बड़े झूमर लगाए गए हैं, तो कहीं फूलों से घर के प्रवेश द्वार को सजाया गया है. गांव को इस तरह सजाया गया है कि दूर से देखने पर जयपुर की पिंक सिटी जैसा अहसास होता है. पूरा गांव जगमगाता दिख रहा है. अनंत सिंह का गांव नदवां को गुलाबी रंग की सजावट से संवारा गया है. घर और आसपास के हिस्सों को इस तरह सजाया गया है कि इसे मिनी जयपुर कहा जा रहा है.

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शादी के आयोजन स्थल पर पहुंचते ही सबसे पहले नजर जाती है इसकी भव्य सजावट पर. गुलाबी रंग की थीम, आकर्षक लाइटिंग और बड़े-बड़े झूमर इस आयोजन को अलग बना रहे हैं. सजावट में जयपुर की पिंक सिटी की झलक देने की कोशिश की गई है. शादी के लिए गांव के अलग-अलग हिस्सों को भी तैयार किया गया है.

इस शादी की तैयारियों में फूलों पर भी खास ध्यान दिया गया है. घर के प्रवेश द्वार को फूलों से सजाया जा रहा है. इसके लिए देश और विदेश से फूल मंगाए गए हैं. फूलों पर करीब 15 से 20 लाख रुपये खर्च होने की बात कही जा रही है.

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शादी का मंडप लगभग तैयार है. जयमाला के लिए भी एक खास स्टेज बनाया गया है. इस स्टेज की सजावट में जयपुर की वास्तुकला और वहां के प्रसिद्ध चौक की झलक देने की कोशिश की गई है.

स्टेज पर बड़े-बड़े झूमर लगाए गए हैं. इसे तैयार करने के लिए लखनऊ से कारीगर बुलाए गए हैं. यानी जयमाला की रस्म ग्राउंड फ्लोर पर होगी, जबकि पहली मंजिल पर ऐसा बैकड्रॉप तैयार किया गया है, जो किसी बड़ी इमारत जैसा दिखाई देगा. इसके अलावा कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के कार्यक्रम के लिए जयमाला स्टेज के पास ही एक अलग मंच भी बनाया गया है. इससे समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अलग व्यवस्था रहेगी.

दो दिन पहले तक यहां की जमीन पर कीचड़ और पानी जमा था. ऐसे में मेहमानों की आवाजाही मुश्किल हो सकती थी. इसके बाद मिट्टी और बालू डालकर जमीन को समतल किया गया. अब वहां चलने-फिरने लायक रास्ता तैयार कर लिया गया है. सजावट के साथ-साथ आयोजन स्थल को व्यवस्थित करने पर भी काम किया गया है.

इन तमाम तैयारियों के बीच अनंत सिंह खुद भी आयोजन की व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं. मंडप, जयमाला स्टेज, फूलों की सजावट और बाकी इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. गुलाबी रंग की सजावट, बड़े-बड़े झूमर, जयपुर की तर्ज पर तैयार स्टेज और लाखों रुपये के फूल... इन सबके बीच शिवांगी की शादी के लिए नदवां गांव अलग ही रूप में सज चुका है.

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