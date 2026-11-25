पैकेज्ड पेयजल की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने झांसी में बड़ी कार्रवाई की है. राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यूनिट का निरीक्षण कर मशहूर ब्रांड के नाम से मिलते-जुलते ब्रांड की 2,000 से अधिक पानी की बोतलें जब्त की हैं. विभाग ने पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं.

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस कार्रवाई की जानकारी साझा की है.

साफ-सफाई और लेबलिंग में मिलीं खामियां

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FSSAI के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान यूनिट में स्वच्छता और उत्पादों की लेबलिंग से संबंधित नियमों के उल्लंघन पाए गए. कार्रवाई के तहत संबंधित ब्रांड को नोटिस भी जारी किया गया है. विभाग ने जब्त की गई पानी की बोतलों के नमूने जांच के लिए एकत्र किए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पानी की गुणवत्ता को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी.

बता दें कि हाल ही में FSSAI ने बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनी बिसलेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का सैंपल जांच में असुरक्षित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. FSSAI के मुताबिक, कंपनी के परिसर से लिए गए पानी के सैंपल में ब्रोमेट की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी.

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अपनी की अपील के बाद सैंपल को रेफरल फूड लैबोरेटरी भेजा गया. वहां जांच में पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) पाए गए. इसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई. FSSAI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के सैंपल पर हुई है, मिनरल वॉटर पर नहीं.

बिसलेरी ने दी सफाई

बिसलेरी ने अपने बयान में पानी को पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया है. कंपनी के मुताबिक, मामला सितंबर 2025 में गोवा प्लांट के एक बैच से जुड़ा है. शुरुआती जांच में छह में से पांच सैंपल मानकों पर खरे उतरे थे. कंपनी ने फरवरी 2026 में स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट भी FSSAI को सौंपी थी. बिसलेरी ने गुणवत्ता नियंत्रण का भरोसा देते हुए जांच में सहयोग करने की बात कही है.

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