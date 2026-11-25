यूपी के बागपत में बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ाई हो या न हो, गुरुजी की तनख्वाह टाइम पर पहुंचती रही. एक शिक्षक 14 साल तो दूसरी शिक्षिका सात साल तक स्कूल नहीं आईं, लेकिन सरकारी खजाने से वेतन उठता रहा. प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षा विभाग तक किसी को भनक तक नहीं लगी. अब शिक्षक की शिकायत पर हुए खुलासे ने पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है. फिलहाल दोनों शिक्षकों निलंबित कर दिया गया है.

और पढ़ें

दरअसल, बागपत के बीपी इंटर कॉलेज बिजवाड़ा में सामने आए इस वेतन घोटाले ने पूरे शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है. इस फर्जीवाड़े का खुलासा किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कॉलेज में ही तैनात शिक्षक सुभाष चंद्र ने किया है. उन्होंने करीब एक माह पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कॉलेज में तैनात शिक्षक परमजीत सिंह और शिक्षिका चेतना सक्सेना बिना विद्यालय आए ही नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं. शिकायत इतनी गंभीर थी कि शिक्षा विभाग को जांच करानी पड़ी. डीआईओएस राजीव कुमार यादव ने मामले की जांच जीआईसी के प्रधानाचार्य अंतरिक्ष कुमार के नेतृत्व में गठित कमेटी को सौंपी. जांच में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने अधिकारियों को भी चौंका दिया.

जांच के मुताबिक, शिक्षक परमजीत सिंह की नियुक्ति वर्ष 2012 में मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई थी. वहीं शिक्षिका चेतना सक्सेना की नियुक्ति वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हुई थी. हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि दोनों की नियुक्ति के बाद से ही विद्यालय में उनकी उपस्थिति नहीं रही. यानी परमजीत सिंह करीब 14 साल और चेतना सक्सेना लगभग सात साल तक विद्यालय में अपनी ड्यूटी देने नहीं पहुंचे. इसके बावजूद दोनों के नाम पर नियमित रूप से वेतन जारी होता रहा.

Advertisement

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल वेतन जारी करने की व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है. किसी भी सहायता प्राप्त कॉलेज में कर्मचारियों का वेतन सीधे जारी नहीं होता, बल्कि इसके लिए कई स्तरों पर प्रक्रिया पूरी की जाती है. इसके अलावा बिना अनुमति स्कूल के पेड़ और कृषि भूमि को लेकर भी कॉलिज प्रबंधन पर सवाल उठाए गए है.

---- समाप्त ----