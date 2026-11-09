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आरा में स्कॉर्पियो से कुचलकर 2 भाइयों की हत्या, परिवार के 6 अन्य लोग घायल

दीपावली की रात बिहार के भोजपुर जिले के रमडिहरा गांव में खुशियां मातम में बदल गईं. आरोप है कि गांव में पूजा के दौरान हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने दो सगे भाइयों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया और फिर स्कॉर्पियो से कुचल दिया. हादसे में दिनेश यादव और कमलेश यादव की मौत हो गई, जबकि बच्चों समेत परिवार के छह सदस्य घायल हो गए.

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घटना से इलाके में दहशत. (Photo: Screengrabs)
घटना से इलाके में दहशत. (Photo: Screengrabs)

आरा में दीपावली की रात एक परिवार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं. भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के रमडिहरा गांव में स्कॉर्पियो से कुचलने की घटना में दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य घायल हो गए. घायलों में बच्चे भी शामिल हैं. मृतकों की पहचान रमडिहरा गांव के वार्ड नंबर 17 निवासी रामनरेश यादव के 55 वर्षीय पुत्र दिनेश यादव और उनके 52 वर्षीय छोटे भाई कमलेश यादव के रूप में हुई है. दोनों पेशे से ट्रक चालक थे.

इस घटना में घायल हुए लोगों की पहचान 40 वर्षीय रमेश यादव, 34 वर्षीय मुन्ना यादव, 12 वर्षीय करिया यादव, 14 वर्षीय भुअर यादव, 11 वर्षीय मोहित यादव और धर्मेन्द्र पंडित के रूप में हुई है. सभी रमडिहरा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. घायलों का इलाज फिलहाल निजी और सरकारी अस्पतालों में चल रहा है. घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने गांव के कुछ नामजद लोगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि दीपावली की रात पूरा परिवार गांव के सूर्य मंदिर के पास पूजा-पाठ कर रहा था. इसी दौरान कमलेश यादव मंदिर के समीप बधार की ओर गए थे, जहां कथित तौर पर उन पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
आरोप है कि अपने छोटे भाई के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने पर बड़े भाई दिनेश यादव वहां पहुंचे, तो उनके साथ भी मारपीट की गई. इसके बाद आरोपियों ने स्कॉर्पियो से दोनों भाइयों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. परिजनों का यह भी आरोप है कि स्कॉर्पियो से परिवार के अन्य सदस्यों को भी कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें छह लोग घायल हो गए. घायलों में 11 और 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं. परिवार ने घटना के बाद आरोपियों द्वारा हथियारों के साथ घर पहुंचकर धमकी देने का भी आरोप लगाया है. उनका दावा है कि यह कोई सामान्य सड़क हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई वारदात है.

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इधर, घटना की सूचना मिलते ही बिहिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है. दीपावली की रात हुई इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत और बच्चों समेत छह लोगों के घायल होने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. अब सवाल यह है कि आखिर दीपावली की रात रमडिहरा गांव में ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई और छह अन्य अस्पताल पहुंच गए? क्या परिजनों के आरोपों में सच्चाई है? इसका जवाब पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई से ही सामने आएगा.

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