बढ़ते AQI में बच्चों को बाहर लेकर जाना बिगाड़ सकता है सेहत, डॉक्टर ने बताया मास्क जरूर लगाएं

दिवाली के बाद दिल्ली- एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ गया है. दिल्ली में औसत AQI 368 दर्ज किया गया है. लगातार खराब हो रही हवा से बच्चों की सेहत भी बिगड़ रही है. कई बच्चों को लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है. अस्पतालों की ओपीडी में फेफड़ों के इंफेक्शन से संबंधित बच्चों भी ज्यादा आ रहे हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखने की सलाह दी है.

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बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. गार्गी माथुर ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बच्चों को सांस संबंधी समस्याएं हो रही हैं. खांसी से लेकर छाती में इंफेक्शन हो रहा है. पिछले एक हफ्ते में ऐसे केस बढ़े हैं. दिवाली के बाद अब एक्यूआई भी कई इलाकों में 300 और 400 से ऊपर पहुंच गया है. ऐसे में बच्चों के मामले में कुछ खास सावधानियां बरतने की जरूरत होती है.

डॉ माथुर ने बताया कि बढ़ते AQI में बच्चों को खेलने के लिए बाहर नहीं भेजना चाहिए. बाहर निकलने पर प्रदूषण में मौजूद छोटे- छोटे कण सांस के रास्ते फेफड़ों में पहुंचकर बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे बच्चों को लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. हालांकि कुछ टिप्स ऐसे हैं जिनको फॉलो करके बच्चों में प्रदूषण के गंभीर असर को कम किया जा सकता है.

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एयर प्यूरीफायर का करें यूज

बाहर एक्यूआई बढ़ने पर घर के अंदर की हवा भी काफी प्रदूषित हो जाती है. इसलिए घर की हवा को भी साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लिए कमरे के आकार के हिसाब से एयर प्यूरीफायर का यूज करें. डॉ. माथुर ने कहा कि बच्चा जिस कमरे में ज्यादा समय बिताता हो, कम से कम वहां की हवा को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा घर के अंदर धूम्रपान, कपूर, अगरबत्ती का धुआं भी नहीं होना चाहिए. इनसे भी बच्चों को नुकसान होता है.

मास्क का यूज करें

डॉ. माथुर ने कहा कि अगर बच्चे को स्कूल जाना है या अन्य कारणों से घर से बाहर निकलना जरूरी हो, तो उसको मास्क लगाने की आदत डालें. एन95 या एन99 जैसे अच्छे मास्क से प्रदूषण के कणों को सांस के रास्ते फेफड़े तक पहुंचने से रोकने में मदद मिल सकती है.

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एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित बच्चों की विशेष देखभाल

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अगर बच्चे को पहले से किसी तरह की एलर्जी, अस्थमा, सेंसिटिविटी, साइनसाइटिस या सांस से संबंधित कोई अन्य समस्या है, तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे बच्चों के लिए सभी जरूरी दवाइयों और इनहेलर्स का स्टॉक घर में रहना चाहिए.

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