पंजाब: नशे में सड़क पर गिरा था नौजवान, हेल्प करने आए लोगों को ओवरस्पीड बस ने रौंद डाला

पंजाब में लुधियाना-माछीवाड़ा रोड पर नशे की हालत में सड़क पर गिरे एक युवक की मदद के लिए रुके लोगों को कथित तौर पर एक ओवरस्पीड कॉलेज बस ने कुचल दिया. बताया जा रहा है कि बस तेजी से पीछे से आई और सबको कुचलती हुई चली गई. जिन लोगों को बस ने कुचला, वे रोड पर गिरे एक युवक को संभालकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे.

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इस मामले में 4 लोगों को चोटें लगीं. इनमें से निहंग सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ. निहंग का आरोप है कि बस का ड्राइवर नशे में था, इसी वजह से वह बस को काबू में नहीं रख सका. वहीं, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे में घायल किरणदीप सिंह ने बताया कि वह अपनी कार ठीक करवाने के लिए माछीवाड़ा जा रहे थे. रास्ते में उन्होंने एक स्कूटी सवार युवक को नशे की हालत में सड़क पर गिरा देखा. इसके बाद इंसानियत के नाते वह और कुछ अन्य लोग उसे सड़क से हटाकर पेट्रोल पंप की तरफ ले जाने लगे.

इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी. वहीं, घायल प्रदीप सिंह के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनकी पगड़ी (दमाला साहिब) दूर जा गिरी. हादसे में उनकी गर्दन, पीठ और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं.

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किरणदीप सिंह ने आरोप लगाया कि बस चालक भी नशे की हालत में था. उनका कहना है कि बस ने जिस तरह सीधे वहां मौजूद लोगों को टक्कर मारी, उससे यह घटना किसी जानलेवा हमले जैसी महसूस होती है.

हालांकि, इस संबंध में पुलिस जांच और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बस रुकवाई और 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस चालक को हिरासत में ले लिया.

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