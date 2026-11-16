Mangal Gochar 2026: सिंह राशि में मंगल-गुरु की युति, 2027 की शुरुआत तक इन 3 राशियों की बढ़ेगी कमाई

12 नवंबर को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हुआ है. इस राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से विराजमान हैं. ज्योतिष में गुरु को जहां ज्ञान, भाग्य और धन का कारक माना जाता है. वहीं मंगल साहस, ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इन दोनों ग्रहों का एक साथ आना कुछ राशियों के लिए शुभ परिणाम दे सकता है. दोनों ग्रहोंं की यह युति 25 जनवरी तक बनी रहेगी. इस दिन जब गुरु कर्क राशि में वापस जाएंगे, तब यह युति समाप्त होगी. मंगल-गुरु की जोड़ी इन राशियों को धन, करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के नए अवसर दे सकती है. आइए जानते हैं.

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कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए गुरु और मंगल की युति दूसरे भाव में बनेगी. ज्योतिष में इस भाव को धन, परिवार और वाणी से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. नौकरी करने वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलेगा. आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी. पुराने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है. धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा. बातचीत के दम पर आप कई जरूरी काम पूरे कर सकते हैं.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए गुरु-मंगल की युति ग्यारहवें भाव में बनेगी. इसे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का स्थान माना जाता है. ऐसे में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से करियर में तरक्की का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिल सकती है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है. किसी पुरानी योजना से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.

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वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह युति दसवें भाव में बनेगी. यह भाव कर्म, नौकरी और प्रतिष्ठा से संबंधित होता है. मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर का असर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी और पहचान बढ़ सकती है. व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर या लाभदायक सौदा मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

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