Dev Diwali: 2100 मेक इन इंडिया ड्रोन से जगमगाएगा काशी का आसमान, 15 मिनट तक दिखेगी शिव महिमा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 24 नवंबर को आयोजित होने वाली देव दीपावली पर पहली बार 2,100 'मेक इन इंडिया' ड्रोन आसमान में आस्था और अध्यात्म के रंग बिखेरेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग राजघाट से नमो घाट तक लाखों दीपों की जगमगाहट के बीच इस हाईटेक शो का आयोजन कर रहा है. इस 15 मिनट की विशेष प्रस्तुति का उद्देश्य काशी की पौराणिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई देना है, जिसमें थ्री-डी एनिमेशन, थीम संगीत और हिंदी वॉयस ओवर के माध्यम से दिव्य दृश्य साकार किए जाएंगे.

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आसमान में जीवंत होंगे 'शिव तांडव' और 'गंगा अवतरण'

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस ड्रोन शो की थीम 'देव दीपावली' पर आधारित होगी, जिसमें 15 विशेष ड्रोन फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे. इस दौरान काशी के आसमान में भगवान भोलेनाथ, महेश्वर सूत्र, संगीतमय शिव तांडव और मां गंगा के अवतरण के मनमोहक दृश्य उकेरे जाएंगे. इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां विशालाक्षी और बाबा कालभैरव की दिव्य आकृतियां भी दर्शकों को आकर्षित करेंगी. इस प्रस्तुति के जरिए काशी की आध्यात्मिक महत्ता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग के लोगो भी प्रदर्शित किए जाएंगे.

तकनीक और संस्कृति के संगम से वैश्विक पहचान

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने कहा कि काशी की देव दीपावली अब आस्था, संस्कृति और आधुनिक तकनीक के संगम का वैश्विक उत्सव बन चुकी है. 2,100 स्वदेशी ड्रोन के जरिए भगवान शिव, मां गंगा और काशी के पौराणिक प्रसंगों को आकाश में जीवंत किया जाएगा. विभाग का मुख्य प्रयास है कि इस भव्य आयोजन से काशी आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक अविस्मरणीय अनुभव प्राप्त हो और उत्सव की दिव्यता को नया विस्तार मिले.

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आस्था और परंपरा का अनूठा पर्व है देव दीपावली

'देवताओं की दीपावली' के नाम से विख्यात यह पर्व कार्तिक पूर्णिमा को वाराणसी में मनाया जाता है, जो दीपावली के 15 दिन बाद पड़ता है. धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वर्ग से सभी देवी-देवता धरती पर उतरकर मां गंगा में स्नान करते हैं, इसी कारण इसे देवताओं का प्रकाश पर्व कहा जाता है. मां गंगा के सम्मान में होने वाला यह दीपदान आस्था का अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बीते वर्षों में बेहद भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है.

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